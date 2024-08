Foto: AFP/SCANPIX Losandželosas lidosta ASV.

Elle garajiem: kuras aviosabiedrības pasažieriem lidmašīnās piešķir vismazāk vietas kājām







Lidmašīnā ir ļoti svarīgi, lai būtu pietiekami daudz vietas kājām, lai lidojuma laikā būtu ērti lieliem un gariem pasažieriem, tāpēc viņi cenšas pirkt sēdvietas ar plašāku vietu priekšā. Tikmēr izdevuma Wich analītiķi salīdzināja sēdekļu vidējos attālumus dažādu aviokompāniju lidmašīnās, lai noteiktu ērtāko no pārvadātājiem. Analīzes ietvaros tika ņemti vērā divi rādītāji – kāju telpas attālums un sēdekļa platums.

Izrādījās, ka Ungārijas zemo cenu aviokompānija Wizz Air un Lielbritānijas un Vācijas čārterreisu aviokompānija Tui piedāvā tūristiem vismazāko vietu kājām no īso lidojumu aviokompānijām – tikai jeb 71,1 centimetru. Tomēr Wizz Air ir nedaudz platāki sēdekļi — 45,7 centimetri, salīdzinot ar Tui 43,2 centimetriem.

Savukārt Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair gluži pretēji – iepriecina ar vidējiem kājas telpas rādītājiem – 76,2 centimetri. Savukārt aviokompānija saviem klientiem piedāvā vienus no šaurākajiem sēdekļiem – 43,2 centimetrus.

Vācijas Lufthansa piedāvā pasažieriem visvairāk vietas kājām – 76,2-81,3 centimetri, kā arī Nīderlandes KLM – 73,7-83,8. Vācijas galvenā pārvadātāja lidmašīnās sēdekļi ir arī platāki – 45,7 centimetri pret 43,2 centimetriem KLM.

Ja runājam par aviokompānijām, kas veic tālsatiksmes lidojumus, tad visvairāk vietas kājām pasažieriem nodrošina Dubai Emirates Airline un Singapore Airlines – katra 81,3-86,4 centimetri, kā arī American United Airlines – 78,7-86,4 centimetri.

Vismazāk vietas kājām garo lidojumu laikā saņem British Virgin Atlantic klienti – 76,2-78,7 centimetri, kā arī Canadian Air Canada – jeb 76,2-86,4 centimetrus.

Nesen tostarp kļuva zināms par Boeing plāniem savās lidmašīnās ievietot vēl vairāk pasažieru sēdvietu. Parasti tas tiek panākts, pievienojot papildu sēdekļu rindas salonā, samazinot vietu kājām. Daudzas aviosabiedrības vienlaikus arvien nemanāmāk atsakās no salokāmiem sēdekļiem lidmašīnās. No vienas puses, tas ļauj izvairīties no mūžīgiem strīdiem starp pasažieriem par šo tēmu, no otras puses, ļauj samazināt atstarpi starp priekšā esošajiem sēdekļiem.