Ekonomikas ministre Ilze Indriksone Foto: Evija Trifanova/LETA

EM: Inčukalnā ir rezervēts pietiekams dabasgāzes apjoms mājsaimniecību vajadzībām







Saskaņā ar vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) sniegto informāciju, uz AS “Latvijas gāze” (LG) vārda Inčukalna pazemes gāzes krātuvē tiek glabāta dabasgāze vairāk nekā nepieciešams mājsaimniecību nodrošināšanai ar gāzi, aģentūru LETA informēja Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji.

Saņemot informāciju no LG, ka tā nespēs pildīt normatīvajos aktos paredzētās līgumsaistības, nodrošinot dabasgāzi saistītajiem lietotājiem, EM esot nekavējoties sagatavojusi un valdība vakar apstiprināja normatīvo regulējumu mājsaimniecību aizsardzībai un apgādei ar dabasgāzi ierastajā apjomā par iepriekš apstiprināto tarifu, norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA).

Ja LG ir grūtības nodrošināt gāzes apgādi mājsaimniecību lietotājiem, tai nepieciešamo atbalstu sniegs “Conexus” un AS “Latvenergo”. Jau tuvākajā laikā Indriksone plāno tikties ar LG, lai pārrunātu izveidojušos situāciju.

Indriksone trešdien žurnālistiem sacīja, ka patlaban nevar komentēt LG dabasgāzes portfeli, taču saskaņā ar “Conexus” informāciju LG Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) pieder vairāk dabasgāzes nekā nepieciešams mājsaimniecību nodrošināšanai un būtiski vairāk nekā otrdien valdības rezervētās 1,15 teravatstundas (TWh).

Tāpat ministre uzsvēra, ka LG jāturpina pildīt Enerģētikas likuma prasības, nodrošinot mājsaimniecības ar dabasgāzi iepriekšējā apjomā un par līdzšinējo tarifu. Patlaban neesot paredzēts, ka “Latvenergo” pārņem publiskā tirgotāja funkcijas, “Latvenergo” un “Conexus” varot tikai sniegt atbalstu LG.

Gāzes piegādes tikšot nodrošinātas no tā dabasgāzes apjoma, kas ir LG rīcībā, pauda Indriksone.

“LG ir jāizpilda likumā noteiktās prasības. Nav saprātīgi izvairīties no likuma pildīšanas, un LG jāturpina pildīt likuma prasības,” teica ekonomikas ministre, piebilstot, ka likumā noteiktas saistības un pienākumi, ko LG uzņēmās jau sen.

“Ja LG mājsaimniecībām paredzēto gāzi tirgo kādam citam, tad tā ir LG atbildība,” uzsvēra ministre.

Indriksone piebilda, ka valdības lēmums par 1,15 TWh rezervāciju pieņemts pēc tam, kad LG pagājušajā nedēļā informēja valdību par savām bažām par dabasgāzes krājumu pietiekamību.

EM pārstāvji atgādina, ka jau 9.martā Ministru kabinets izsludināja agrīno brīdinājumu dabasgāzes apgādes nozarē ar nolūku prioritizēt dabasgāzes plūsmas, dodot priekšroku dabasgāzes plūsmai no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa pa Lietuvas-Latvijas starpsavienojumu un gāzes plūsmai pa Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojumu.

Atsakoties no dabasgāzes, kas tiek iesūknēta pa cauruļvadu no Krievijas, un attiecīgi, samazinoties kopējai dabasgāzes plūsmai, pastāvīgi tiek izvērtēts un monitorēts Inčukalna PGK uzglabājamais rezervju apjoms. Mājsaimniecības ir uzskatāmas par mazaizsargātu enerģijas lietotāju grupu, kuru dabasgāzes apgāde ir primāri nodrošināma un nedrīkst tikt ne pārtraukta, ne jebkādā veidā ierobežota. Tādējādi ir nepieciešams garantēt nepieciešamo dabasgāzes apjomu Inčukalna PGK to patēriņam nākamajai apkures sezonai. Enerģētikas likums paredz pienākumu LG nodrošināt dabasgāzes obligātu piegādi saistītajiem lietotājiem, kuri ir mājsaimniecības un kuri pērk dabasgāzi par regulētu cenu.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām, vienlaikus stiprinot visas dabasgāzes sistēmas drošumu, 9.augustā valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus “Enerģijas lietotāju apgāde agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā”, pieņemot lēmumu nacionālās energodrošības interesēs rezervēt Inčukalna PGK uz LG vārda reģistrētu tādu dabasgāzes daudzumu, kāds nepieciešams mājsaimniecību vajadzībām nākamajai sezonai, lai augsta tirgus pieprasījuma apstākļos šī gāze netiktu pārdota tālāk.

Līdz ar to valdība jau savlaicīgi ir radījusi apstākļus, ka gadījumā, ja LG nespēs pildīt normatīvajos aktos uzlikto pienākumu, to nodrošinās “Latvenergo” un “Conexus” un mājsaimniecības saņems dabasgāzi ierastajā apjomā un par iepriekš noteikto cenu, skaidro EM pārstāvji.

Dabasgāzes apjoms saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā veido 1150 gigavatstundas (GWh), līdz ar to LG uzlikts pienākums līdz 30.septembrim minēto dabasgāzes apjomu uzglabāt Inčukalna PGK. Savukārt no 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apjomam, kas atbilst starpībai starp 1150 GWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apjomu no 2022.gada 1.oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.

Savukārt “Conexus” noteikts pienākums pastāvīgi kontrolēt, lai saistīto lietotāju vajadzībām nepieciešamais dabasgāzes apjoms būtu Inčukalna PGK rīcībā. Līdz ar to “Conexus” var noraidīt LG tirdzniecības pieprasījumus par dabasgāzes izņemšanu vai nodošanu citiem lietotājam, kura rezultātā tas nespētu nodrošināt dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām. Papildus “Conexus” uzdots pienākums informēt EM un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par dabasgāzes rezervju apjomiem.

Kā ziņots, ka LG paziņojusi, ka uz 31.augustu nevarēs nodrošināt Enerģētikas likumā noteikto publiskā tirgotāja pienākumu par nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalna PGK.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu situācijā, kad esošais publiskais tirgotājs LG nepilda likumā noteikto uzdevumu, publiskā tirgotāja funkcijas pārņem un pilda “Latvenergo”.

“Latvenergo” pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka Ministru kabinets otrdien pieņēma saistošus noteikumus, ar kuriem tiek nodrošināts, ka LG krātuvē esošā dabasgāze tiek rezervēta saistīto lietotāju apgādei visai apkures sezonai, kas garantēti paliktu Latvijas mājsaimniecību rīcībā.

“Latvijas normatīvie akti nodrošina dabasgāzes piegādi mājsaimniecības lietotājiem. Attiecīgi, rīkojoties atbilstoši likumam un saņemot nepieciešamo lēmumu, situācijā, ja “Latvenergo” būs jāpārņem mājsaimniecības klientu portfelis, mūsu rīcībā ir pietiekami klientu apkalpošanas resursi, lai to izdarītu,” pauž “Latvenergo” pārstāvji.

Par minēto situāciju LG ir vairākkārt informējusi Latvijas valdību un par enerģētikas nozares attīstību atbildīgo EM, kā arī lūgusi sasaukt sanāksmi ar visām iespējamā publiskā tirgotāja maiņas gadījumā iesaistītajām pusēm, nolūkā rast konstruktīvu un saskaņotu rīcības plānu, kas pagaidām nav notikusi, teikts LG paziņojumā.

Grozījumi Enerģētikas likumā stājas spēkā 11.augustā, savukārt aizliegums piegādāt dabasgāzi no Krievijas stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. Tādejādi LG ar likumu tiek aizliegts saņemts dabasgāzi no Krievijas, paziņojumā biržai skaidro LG.

Paziņojumā teikts, ka LG savas saimnieciskās darbības ietvaros veic nepieciešamās darbības, lai turpinātu dabasgāzes pakalpojuma sniegšanu, iegādājoties to no citiem alternatīviem piegādātājiem.

LG piederošās dabasgāzes apjoms, kas atrodas Inčukalna PGK, šobrīd esot 0,75 TWh. Savukārt uz 31.augustu LG piederošās dabasgāzes apjoms, ņemot vērā jau iepriekš uzņemtās līgumiskās saistības, veidošot 0,69 TWh, apgalvo kompānija.

Tāpat ziņots, ka pēc ekonomikas ministres teiktā Latvijas dabasgāzes patēriņš iepriekšējā sezonā bija 6,9 TWh, un patlaban šīs vajadzības nākamajai apkures sezonai ir nosegtas.

Arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atkārtoti apliecinājis, ka Latvijā pietiks dabasgāzes visai gaidāmajai apkures sezonai. Kariņš atsaucās uz EM un Inčukalna PGK pārvaldītājas “Conexus” sniegto informāciju.

Iepriekš premjers atzina, ka vienlaikus tiek pastāvīgi turpinātas sarunas ar Lietuvu par Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa pieejamību Latvijas patērētājiem un ar Igauniju, kura kopā ar Somiju attīsta otro dabasgāzes importa termināli.

Vaicāts, vai gadījumā, ja tomēr Latvijai pietrūks dabasgāzes, to būs, no kā nopirkt, Kariņš intervijā Latvijas Radio atbildēja, ka tādā gadījumā, ja dabasgāze pietrūks Latvijai, tā pietrūks visam reģionam.

“Tie ir apstākļi, kurus mēs neprognozējam šobrīd. Izskatās, ka mums un pārējiem pietiks visai sezonai, bet mums ir jābūt acīm atvērtām,” sacīja valdības vadītājs.

Viņš piebilda, ka nolūkā samazināt iespējamas energokrīzes iestāšanās riskus, ir uzdevis visām ministrijām izstrādāt energoresursu taupīšanas plānu valsts pārvaldē.