Vai emisiju kvotas palīdz klimatam? Attīstības valstis trūkstošās nopērk Āfrikā un turpina ražot







Dubaijā bāzētais uzņēmums Blue Carbon ir parakstījis sadarbību (FOC) ar Kenijas Valsts Vides un klimata pārmaiņu departamentu, kas piešķirs “miljoniem hektāru” no tās teritorijas tai nepieciešamo emisijas kvotu “izlīdzināšanai”. Tas, domājams, tiks panākts, atjaunojot un aizsargājot zemi, un pēc tam uzņēmums to pārdos lielākiem piesārņotājiem, lai kompensētu viņu emisijas, par to raksta middleeasteye.net.

Šis noticis jau pēc vairākiem līdzīgiem līgumiem ar Libēriju, Tanzāniju, Zambiju un Zimbabvi, kas uzņēmumam atļāva izmantot 7,5 miljonus hektāru, kas ir piektā daļa no to zemēm.

Kopumā darījumi paredz gandrīz vispārēju kontroli pār kopējo platību 24,5 miljonu hektāru apmērā, pārkāpjot vietējo kopienu parastās zemes tiesības.

Satraukums par šiem darījumiem sakāpinājies pirms ANO Klimata samita, kas novembrī notiek Dubaijā, – tur “oglekļa kredīti” tiek uzskatīti par galveno jautājumu.

Globālais brīvprātīgais oglekļa kompensāciju tirgus 2 miljardu ASV dolāru vērtībā ļauj oglekļa emisiju radītājiem kompensēt savas emisijas, pērkot emisiju samazināšanas projektus, kas ir galvenokārt mežu saglabāšanas jomā.

Blue Carbon paziņojumā presei ir sniegta niecīga informācija par darījuma nosacījumiem, izņemot to, ka tas ir “mērķis uz emisiju samazināšanu no dažādām vides nozarēm, piemēram, uz mežu platību rēķina” un ka līgums “sniegs būtisku finansējumu klimata jomai, samazinot klimata pārmaiņu sekas un palīdzēs pielāgoties esošajai situācijai, veicinot ilgtspējīgu attīstību un sniedzot nozīmīgu atbalstu vietējām kopienām.”

Tikai – pirms gada dibinātajai Blue Carbon nav pieredzes oglekļa kompensācijas projektu vadībā. To vada šeihs Ahmeds Dalmūks Al Maktums, kura ciešās saites ar AAE karalisko ģimeni, kas ir daudz investējusi naftas un gāzes infrastruktūrā, ir radījusi bažas, ka firma darījumus varētu izmantot, lai kompensētu pašu Emirātu emisijas.

“Viņi nesamazina emisijas. Bet tagad viņi patiesībā pērk legālu licenci piesārņošanai. Un šo licenci piesārņošanai sauc par oglekļa tirgu,” izdevumam “Middle East Eye” sacīja Power Shift Africa vecākais padomnieks Fadhels Kabubs.

Lai gan darījuma noteikumi joprojām ir neskaidri, pastāv risks, ka projekta ietvaros vietējās kopienas, kas dzīvo un strādā uz šīs zemes, tiks pārvietotas. “Tāds risks pastāv vienmēr,” MEE sacīja Greenpeace kampaņas dalībniece Helēna Kahaso Dena. “Kenijā nav lielu zemes gabalu, kur nebūtu cilvēku.”

Northern Rangelands Trust (NRT) šiem projektiem ir norobežojis gandrīz 80% Kenijas teritorijas. 2021. gada ziņojumā tika konstatēts, ka NRT ir izdzinis lopkopju kopienas un izvietojis bruņotus drošības spēkus, kuri veica nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus. Turklāt tās ir kopienas, kurām tā ir senču zeme, kurai viņiem vairs nav piekļuves, un tās nav kopienas, kas izraisa klimata pārmaiņas vai veicina to attīstību.