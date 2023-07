Twitter/ Jens Stoltenberg

Erdogans saka “JĀ” Zviedrijai NATO – reakcija uz lēmumu sociālajos tīklos Ieteikt







Kā ziņojām, Turcija piekritusi protokolu par Zviedrijas uzņemšanu NATO nodot parlamentam ratificēšanai, cik ātri vien iespējams, pirmdien paziņojis NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.

NATO samita priekšvakarā Stoltenbergs Viļņā tikās ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu un Zviedrijas premjerministru Ulfu Kristersonu, cerot vēl pēdējā brīdī pierunāt Ankaru atmest iebildumus pret Zviedrijas uzņemšanu aliansē.

Tomēr negaidītajā kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts pēc trīs amatpersonu tikšanās, joprojām nav teikts, cik ilgs laiks Turcijai būs vajadzīgs, lai pabeigtu ratifikācijas procedūru.

Vēl iepriekš pirmdien Erdogans bija paziņojis, ka atbalstīs Zviedrijas uzņemšanu NATO tikai gadījumā, ja Eiropas Savienība (ES) atsāks jau ilgstoši iesaldētās iestāšanās sarunas ar Ankaru.

🇹🇷Turkey’s Erdogan agrees to Sweden’s NATO bid🙄 pic.twitter.com/5kjOQL5ICA — Truthseeker (@Xx17965797N) July 11, 2023

Kā ierasts, sociālajos tīklos ziņas izplatās ļoti ātri, tāpat kā cilvēku viedokļi par izskanējušo ziņu.

Tērzēšanas platformā “Twitter” daudzi izsmej Krievijas prezidenta Vladimira Putina iespējamo reakciju uz Turcijas prezidenta lēmumu.



Kāds smejas, ka drīz varētu sagaidīt ziņu, ka Putins Erdoganam atsekojis “Instagram”.

BREAKING: Putin unfollows Erdogan on Instagram pic.twitter.com/Q6oznqqnLg — Sputnik (@Sputnik_Not) July 10, 2023

Erdogan agreed to support Sweden’s bid to join NATO, Stoltenberg said .

Turkey agreed to unblock Sweden’s accession to NATO.

Prior to that, Erdogan promised her to join the alliance.

The Rashists wanted so much that Erdogan would not agree to unblock Sweden’s accession to NATO… pic.twitter.com/wNXnSYTOuL — Feher_Junior (@Feher_Junior) July 10, 2023

Long sigh…GOTTA HAND IT TO ERDOGAN pic.twitter.com/o79GUOrrzY — Mira of Kyiv 🇺🇦 (@reshetz) July 10, 2023



Krievijas plašsaziņas līdzekļos klejojot ziņas par Erdogana naža dūrienu viņiem mugurā. Ungārija tagad ir pēdējā Maskavas aizsardzības līnija NATO.

Russian media in meltdown over Erdogan stabbing them in the back (their view, not mine). Hungary now is the last line of Moscow defenses in NATO. pic.twitter.com/2kjTiwI23N — Branislav Slantchev (@slantchev) July 11, 2023



Kādā video ironizēts, ka Erdogans Putinu cenšas pazemot jau kopš 2016.gada.

Citi uzreiz izjūt lielāku drošību, norādot, ka Zviedrijas iestāšanās NATO nozīmēs, ka Krievijas flotei Baltijas jūrā būtu “nelielas” problēmas, ja kādreiz sāktos karš.

Sweden NATO accession means Russia’s Baltic Sea fleet has a slight area denial problem if war ever comes. pic.twitter.com/Dl1hT56irZ — Tom Rogan (@TomRtweets) July 10, 2023

The map is old but it shows just how much trouble Kaliningrad is now 🇫🇮🇸🇪 pic.twitter.com/vgsJeMQoJ3 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2023

Turkey just gave Sweden the green light for joining NATO. It means that Sweden and Finland’s NATO membership will effectively turn the Baltic Sea into “Lake NATO” Russia won’t have anything to say there anymore! 🇸🇪🇫🇮🇩🇰🇳🇴🇩🇪🇵🇱🇪🇪🇱🇻🇱🇹 pic.twitter.com/3hlNOgqpys — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2023

Oleksijs Sorokins “Twitter” ierakstā pauž neizpratni par Erdogana pēkšņo domu maiņu beidzamo 48 stundu laikā. Viņš atbalstīja Ukrainas centienus NATO, ļāva atgriezties mājās Azovskas garnizona komandieriem, atcēla Zviedrijas aizliegumu iestāties NATO un paziņoja, ka graudu darījums ir jāpagarina vēl uz 3 mēnešiem.

Erdogan over the past 48 hours: Supported Ukraine’s NATO bid, allowed the return of Azovstal garrison commanders home, lifted ban on Sweden’s NATO entry, said grain deal must be prolonged for another 3 months. What happened? — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) July 10, 2023

Ziņu portāls “Visegrád 24” “Twitter” ierakstā uzsvēra: “Somija ir kļuvusi par NATO dalībvalsti Zviedrija tagad kļūs par NATO dalībvalsti. Ukraina ir nākamā! NATO paplašināšanās nav apspriežama!”

Finland has become a NATO member Sweden will now become a NATO member. Ukraine is next up! NATO expansion is non-negotiable! pic.twitter.com/KSzLEBFRTY — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2023

Antons Gerašenko dalījies ar video, kurā dzirdama krievu propagandistes Skabejevas reakcija uz Erdogana lēmumu. Viņa ir ļoti neapmierināta un norāda, ka Erdogans pat neinformēja Krieviju par Azovas komandieru atgriešanos Ukrainā. Viņa saka, ka Turcija svārstās starp diviem krēsliem. Tiek uzsvērts, ka Erdogans nav turējis savu solījumu.

Russian propagandist Skabeyeva is very unhappy with the president of Turkey. She says Erdogan didn’t even inform Russia about Azov commanders returning to Ukraine. pic.twitter.com/c9l5CxPDZg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 10, 2023