Foto: Evija Trifanova / LETA

Es nosodu šo bezjēdzīgo vardarbības aktu! Rinkēvičs komentē tikko notikušo apšaudi 0

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LA.LV
16:22, 29. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Apšaudē Štādē, Vācijas ziemeļos, pirmdien nogalināti pieci cilvēki, paziņojusi policija.

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Aizdomās turamais un vēl viena persona ir aizturēti, pavēstīja policija.

Zināms, ka vairāki cilvēki incidentā ir ievainoti, bet policija konkrētu skaitu vēl nav atklājusi.

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Apšaude notika pie jauniešu centra. Policija vēl skaidro notikušā apstākļus.

Kā paziņoja policijas preses pārstāve, šī iestāde nodrošina dzīvesvietu mātēm un viņu bērniem.

Iestādes nav publiskojušas sīkāku informāciju par upuriem vai iespējamo motīvu, taču norādīja, ka nogalinātie bija pieaugušie. Izmeklēšana turpinās.

Policijas pārvalde norādīja, ka sabiedrībai nav nekāda apdraudējuma.

Savu līdzjūtību publiski izteicis arī prezidents Rinkēvičs.

“Sirdi plosošas ziņas no Vācijas. Izsaku visdziļāko līdzjūtību traģiskajā apšaudē jauniešu centrā Stādē nogalināto cilvēku ģimenēm un tuviniekiem. Es nosodu šo bezjēdzīgo vardarbības aktu,” viņš raksta.

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