Autobusi iedzīvotāju evakuēšanai Kijivas apgabalā. Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

ES piešķīrusi vēl 50 miljonus eiro humānajai palīdzībai Ukrainai Ieteikt







Eiropas Savienība (ES) piešķīrusi vēl 50 miljonus eiro humānajai palīdzībai Ukrainai un ukraiņiem Moldovā, liecina svētdien publiskotais paziņojums.

“Smagām kaujām un raķešu triecieniem turpinot iznīcināt kritisko civilo infrastruktūru, humānās vajadzības Ukrainā saglabājas ārkārtīgi lielas,” teikts paziņojumā.

Aptuveni 45 miljoni eiro paredzēti humānās palīdzības projektiem Ukrainā un pieci miljoni atvēlēti projektiem kaimiņvalstī Moldovā, kas uzņēmusi tūkstošiem Ukrainas bēgļu.

Līdzekļi tiks izlietoti, lai nodrošinātu bēgļiem un pārvietotajām personām medicīnas pakalpojumus, piekļuvi dzeramajam ūdenim un higiēnas precēm, ierīkotu patversmes un citiem mērķiem.

Šie 50 miljoni eiro ir daļa no viena miljarda eiro palīdzības, ko Eiropas Komisija (EK) pagājušajā nedēļā apsolīja Ukrainai globālajā līdzekļu devēju pasākumā un kampaņā “Iestājamies par Ukrainu” (“Stand Up for Ukraine”).

ES līdz šim iztērējusi 143 miljonus eiro humānajai palīdzībai cilvēkiem, kurus skāris Krievijas iebrukums Ukrainā.