“Es sev nemeloju…” Miks Galvanovskis skaidri pasaka, kādu sievieti redz sev līdzās 0
Mūziķis Miks Galvanovskis, kurš nesen koncertzālē “Palladium” aizvadīja savu līdz šim vērienīgāko koncertu, intervijā žurnālam “SANTA” atklāj, kādas īpašības viņam ir svarīgas sievietē, kā arī neslēpj – ne katru sievieti, kura viņam patīk, viņš redz kā potenciālo dzīvesbiedri.
Runājot par privāto dzīvi, viņš norāda, ka nevēlas, lai tās būtu publiskas, tomēr atklāj, ka līdzās sev vēlas redzēt sievieti, kurai patiesi interesē viņa darbs un kura novērtē viņa radošumu.
“Varu tikai teikt, ka man ir svarīgi, lai sievieti, kura man ir līdzās, interesētu, ko daru, un, kad gribu viņai parādīt jaunāko dziesmu, viņa to tiešām arī vēlētos dzirdēt. Bet man ir arī svarīgi, lai viņa būtu bez putniem galvā un aizņemta pati savā karjerā,” norāda mūziķis.
Līdz šim viņa ilgākās attiecības ilgušas pusotru gadu, un viņš atzīst – dzīves laikā nācies arī vairākām dāmām salauzt sirdi. “Es labprāt nebūtu lauzis nevienu sirdi. Katrai sievietei, ar kuru esmu ticies, esmu devis labāko, ko spēju. Šķiršanās nav patīkama, taču es sev nemeloju,” viņš skaidro.
Par spēcīgām simpātijām vien nepietiek – mākslinieks uzskata, ka attiecībās jābūt arī skaidram redzējumam par nākotni. “Ja neredzu, ka varu šo cilvēku apprecēt vai veidot kopīgu nākotni, tad nav vērts,” M.Galvanovskis piebilst.
