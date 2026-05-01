FOTO. 320 tūkstoši! Pārdošanā nonākusi kāda neparasta māja Pierīgā, uz kuru skatoties "sāp acis"
Ir vairāk nekā skaidrs, ka par gaumi nestrīdās. Katram tā sava, un nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Tomēr reizi pa reizei šos pamata likumus mēdzam piemirst un tomēr pasmaidām par kaut ko, kas ir ārpus ikdienišķā.
Tā kāds nekustamā īpašuma kompānijas “Lets Real Estate Group” mājas pārdošanas sludinājums piesaistījis soctīklotāju uzmanību.
Viss it kā ir lieliski – plaša māja netālu no Rīga, skaistā vietā, ar iekoptu teritoriju, labu plānojumu, kā arī terasēm un nojumi, arī mēbelēm. Pārdošanas cena 320 000 eiro. Bet uzmanību piesaistījušas krāsas. Šķiet, mājas interjera un ārpuses krāsošanā izvēlēti paši košākie toņi.
Soctīklotāji gan savos komentāros par šo īpašumu ir tiešām skarbi.