VIDEO. Miks Galvanovskis vienā vakarā iztērē 20 000 eiro 12
Kad podkāstu bums bija pilnbriedā, Jānis Krīvēns sāka uz iedzeršanas sarunām aicināt slavenības, parādot to visu savā šovā “Pāļa bazars”. Kādu laiku viņš bija paņēmis pauzīti, bet nu ir atpakaļ un sarunājas ar rokmūziķi un uzņēmēju Miku Galvanovski.
Jau sarunas sākumā teju pie pirmās glāzītes viņš atklāj, cik daudz naudas iztērējis vērienīgajam “Supernovas” šovam šogad. Tie bijuši 20 000 eiro.
“Tas izmaksāja fantastiku, ko varēja laikam arī redzēt, bet man ir jāparāda, kur to izpārdoto koncertu nauda paliek, tāpēc es gāju uz pilnu banku!” Miks stāsta, bet diemžēl šogad palika tikai piektajā vietā.
