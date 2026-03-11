“Padoties neviens netaisās.” Miku Galvanovski piemeklējušas veselības problēmas 0
Mūziķis Miks Galvanovskis publiskā pasākumā pamanīts ar kruķiem. Izrādās, ka viņš ne tikai dzied, bet arī spēlē basketbolu. “Daru to amatieru līmenī,” Miks sacīja žurnālam “Privātā Dzīve”.
Miks atklāj, ka dzīve nav apstājusies: “Varu kādu laiku palēkāt arī uz vienas kājas. Uz skatuves kāpju bez kruķiem. Nesāp, jo līdzās ir forši cilvēki.”
Mūziķis nāk klajā arī ar paziņojumu saviem faniem, kuri jau paspējuši iegādāties biļetes uz koncertiem: “Varat nesatraukties. Arī visi koncerti, kas paredzēti pēc operācijas, notiks. Dzīve dažreiz izspēlē šādus jokus, bet padoties neviens netaisās.”
