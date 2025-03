Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs otrdien apliecinājis, ka Ukraina ir gatava parakstīt vienošanos ar ASV par derīgajiem izrakteņiem, bet tai pat laikā uzsvēra, ka Ukraina prasa drošības garantijas gan no ASV, gan Eiropas.

“Mēs esam pateicīgi amerikāņiem, amerikāņu tautai, mēs esam gatavi parakstīt sagatavoto vienošanos, respektīvi, par investīciju fonda izveidi, lai sāktu darbu ar ASV uz absolūti pragmatiska ekonomiska pamata. Šo nolīgumu ir apstiprinājusi Ukrainas valdība, un mēs esam gatavi jebkurā brīdī sākt šo sadarbību ar Savienotajām Valstīm, parakstot šo nolīgumu, un turpināt attīstīt mūsu ekonomisko sadarbību,” otrdien preses konferencē paziņoja Šmihaļs.

Viņš norādīja, ka gan ASV, gan Ukraina publiski paudušas gatavību parakstīt šo nolīgumu, un Ukraina tagad gaida ASV atsauksmes diplomātiskā līmenī.

“Tā ir mūsu kopējā nostāja – un Ukrainas prezidenta, Ukrainas valdības, Ukrainas parlamenta – ka šis nolīgums ar ASV ir jāparaksta, mēs esam gatavi. Esam gatavi sazināties, gatavi runāt, braukt un parakstīt. Tagad mēs gaidām atgriezenisko saiti. Publiski mums ir šīs atsauksmes, šie pozitīvie signāli. Tagad mēs gaidām konkrētas vienošanās diplomātiskā līmenī,” skaidroja premjerministrs.

Viņš pauda pārliecību, ka nolīgums “būs zināms Ukrainas ekonomiskās izaugsmes elements, tas būs zināms Ukrainas aizsardzības elements no ASV puses”.

“Protams, mēs pieprasām konkrētas drošības garantijas gan no ASV, gan no Eiropas, gan no G7 valstīm. Tas ir eksistenciāli svarīgi ne tikai Ukrainai, bet arī ES,” uzsvēra premjerministrs.

Viņš atklāja, ka darbs pie fonda izveides dokumentiem vēl nav sācies. Pēc viņa teiktā, tiks izveidota īpaša grupa ar attiecīgām direktīvām, tiks piesaistīti starptautiski juridiskie konsultanti, un šis starptautiskais līgums tiks iesniegts ratificēšanai Ukrainas parlamentam.

The basic scenario is to maintain positions and create conditions for proper diplomacy to achieve the swiftest possible end to this war with a just peace. We need peace, true and honest peace – not endless war. And security guarantees are essential.

The absence of security… pic.twitter.com/fseIgc1Hdt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 3, 2025