Apledojums un slideni ceļi Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Esam uzmanīgi! Pirmdienas rītā daudzviet bīstami braukšanas apstākļi – sniegs un apledojums Ieteikt







Daudzviet Vidzemē, Latgalē un valsts centrālajā daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Reklāma Reklāma

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 102 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas, Vidzemes šosejas, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Stalbei un no Strenčiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa Baltezers – Saulkalne un Salaspils – Babīte, Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Piekalniem un no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi Bauskas šosejas posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Dalbei, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Kaģiem, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Kūdrai, uz Rēzeknes šosejas un arī uz šosejas Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi), uz Daugavpils apvedceļa un Rēzeknes apvedceļa.

Īpaši piesardzīgiem jābūt arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži – Koknese posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ogres, Jēkabpils, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Krāslavas, Cēsu, Limbažu un Valkas apkārtnē.

Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem, atgādina “Latvijas Valsts ceļi”.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotājus aicina informēt “Latvijas Valsts ceļus”, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos.