Foto: Shutterstock

Esi ļoti uzmanīgs! Ir kaut kas tāds, ar ko tu šodien nerēķinies…







Auns

Nebūs iespējams šodien sasniegt to, ko esi izvirzījis savos mērķos. Esi vienkārši tam gatavs un netaisi traģēdiju.

Vērsis

Tu izjutīsi divējādas sajūtas. No vienas puses – tev gribēsies atpūsties, no otras puses – visu darīt vairāk un vēl vairāk. Kura no tavām pusēm uzvarēs?

Dvīņi

Tuvojoties vakaram, viss kļūs citādāks, nekā tu pats to gaidīji. Iespējams, tas nav pat slikti, jo tādējādi tu neizjutīsi rutīnu, no kuras tik paniski baidies.

Vēzis

Tev atliek tikai viens solis līdz mērķu sasniegšanai. Pacenties to izdarīt maksimāli akurāti, lai nebūtu jāatgriežas pie paša sākuma.

Lauva

Šodien visu, ko darīsi, izmēģini mazās devās. Pārforsēšana ir pēdējais, kas tev šodien vajadzīgs. Tāpat nekādā veidā neaizraujies ar lielīšanos – tas ļoti slikti ietekmēs tavu tēlu.

Jaunava

Neēd brokastīs smagu pārtiku, tas tev var sabojāt dienu līdz pat pašam vēlam vakaram. Pacenties izvairīties no strīdiem ar tuviem cilvēkiem un ģimenes locekļiem.

Svari

Kāda tautas gudrība vēstī, ka tas, kurš iet lēnāk, tālāk tiek. Un tā patiešām ir patiesība. Ņem šo vienkārši vērā un lēniem soļiem virzies uz savu mērķi!

Skorpions

Nav lielākas laimes un veiksmes, ja cilvēki, kurus tu mīli, izrāda tev pretī to pašu. Šodien ir iespēja šo sajūtu saņemt.

Strēlnieks

Esi ļoti uzmanīgs! Ir kaut kas tāds, ar ko tu šodien nerēķinies un kas tev var likties pat neredzams, taču pēdējā brīdī izrādīsies bijis turpat degungalā, un sagādās lielas problēmas.

Mežāzis

Tu vari šodien izrādīties pārlieku emocionāls. Pacenties nerādīties acīs tādiem cilvēkiem, ar kuriem tev var būt konflikts – tas visu situāciju padarīs tikai sliktāku.

Ūdensvīrs

Tu būsi pārāk nepacietīgs, tāpēc tavs galvenais šīs dienas uzdevums – tikt galā ar šo nelielo, tomēr būtisko trūkumu.

Zivis

Tev jācenšas šodien sevi “noturēt” īsā pavadiņā. Jo var izrādīties, ka tu esi tik spontāns, ka kādā brīdī savāri lielas ziepes.