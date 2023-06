Foto: Shutterstock

Esi šodien pēc iespējas lielāks egoists! Horoskopi 14.jūnijam Ieteikt







Auns

Šodien uz kādu brīdi tev var pazust saikne ar realitāti. Tāpēc ir vērts savu dienu saplānot un turēties tikai pie plāniem.

Vērsis

Neskatoties uz to, ka tavs garastāvoklis šodien būs ļoti svārstīgs, tev izdosies atrast kādu brīdi, lai pasmaidītu un pakavētos jaukās atmiņās. Neatmet cerības!

Dvīņi

Tavas sajūtas, iespējams, būs mazliet citādākas, nekā tev no rīta liksies, kādas tās būs. Tās ietekmēs šodien ļoti, ļoti daudzi faktori – sākot no tā, kādus cilvēkus tu satiksi un beidzot ar to, cik labi tev izdosies sasniegt savus mērķus.

Vēzis

Šī diena jau no paša rīta izskatīsies ļoti produktīva, un tieši tāda tā arī būs. Tev nāksies kādā brīdī izrādīt rakstura stingrību.

Lauva

Tu pārāk nopietni pret visu izturies. Un tas varbūt nemaz arī nav slikti, vienīgi efektivitāti tas nevis palielina, bet samazina. Centies kaut ko dzīvē arī tvert vieglāk.

Jaunava

Bez šaubām – visiem patīk radīt, bet maz kam patīk darīt lietas, kas ir piedienīgas rutīnai. Un tomēr tev jāsaprot, ka bez šīm lietām radīt nesanāks.

Svari

Šo dienu vajadzētu pavadīt tā, lai tev nebūtu sajūta, ka tu esi bezmērķīgi “notriecis” savu dārgo laiku.

Skorpions

Šī diena var izrādīties daudz maz mierīga, ja vien tu pats nesāksi trakot kāda rezultāta dēļ. Esi gatavs, ka kaut kas mainīsies un netaisi dēļ tā traģēdiju.

Strēlnieks

Tevi šodien var pārņemt traks egoisms. Un diemžēl tu nejutīsi šo mirkli. Bet tas ļoti ietekmēs tavas attiecības ar apkārtējiem.

Mežāzis

Tevi gaida gana saspringta un darbīga diena. Un tev nebūs jārisina nopietni uzdevumi, bet daudz mazi un sīki uzdevumi.

Ūdensvīrs

Pacenties šodien neiejaukties svešās lietās. Citādi tu būsi tik pārņemt ar svešām problēmām, ka, beigu beigās, netiksi galā pats ar savējām.

Zivis

Esi pēc iespējas lielāks egoists! Šī diena ir domāta tam, lai tu sagādātu sev prieku un pozitīvas emocijas. Un visi pārējie, lai pagaida!