Eskorta meitene atklāj, kuras pozas ir iecienītākās

9:44, 22. marts 2026
Mūsdienās, kad pornogrāfija ir pieejama vien ar dažiem klikšķiem, varētu šķist, ka seksuālie eksperimenti kļūst arvien ekstravagantāki. Tomēr izrādās, ka vīriešu visbiežāk pieprasītā poza no eskorta meitenēm ir diezgan negaidīta.

Kā atklāj Austrālijā, Brisbenā strādājošā eskorta darbiniece Lilita Lodža, klientu izvēlē dominē vienkāršība. Neskatoties uz plašo “Kamasutras” pozu klāstu, visbiežāk pieprasītā joprojām ir klasiskā misionāra poza.

Pieredzējusī seksa darbiniece norāda, ka lielākā daļa klientu izvēlas tieši vienkāršas un ierastas lietas. Neparasti vai eksperimentāli pieprasījumi esot retums – visbiežāk viss aprobežojas ar klasisko variantu.

Viņa arī piebilst, ka daudziem klientiem sarežģītākas pozas šķiet neērtas vai nepatīkamas, īpaši, ja runa nav par jaunākiem vīriešiem. Dažkārt tiek lūgti nelieli varianti, taču kopumā izvēle paliek konservatīva.

Misionāra poza, kur sieviete guļ uz muguras, ļauj partneriem skatīties vienam uz otru, tāpēc tā bieži tiek uzskatīta par vienu no intīmākajām. Eksperti norāda, ka šī poza ir īpaši populāra starp pāriem, kuri vēl tikai iepazīst viens otru, jo tā ļauj koncentrēties uz emocionālo saikni un komunikāciju.

Vienlaikus speciālisti uzsver, ka šī poza nav piemērota visiem – dažiem tā var radīt fizisku diskomfortu vai ierobežot kustību brīvību.

