Seksa poza, ko sievietes ienīst, bet vīrieši sauc par “neprātīgi seksīgu” 0
No sajūtām bagātām pozām līdz klasiskām misionāru kustībām – mums visiem ir savi iecienītākie seksa paņēmieni gultā. Taču, ja pajautātu sievietēm, šķiet, ka ir viena seksa poza, kuru sievietes gandrīz vienmēr ienīst. Tas ir sliktas ziņas vīriešiem, jo viņi saka, ka uzskata to par “ellīgi seksīgu”, par to plašāk raksta tabloīds Metro.
Kovbojmeitene no mugurpuses neliek dāmām kliegt “Jā! Turpinām!”. Simtiem sieviešu vietnē Reddit piekrīt, ka šis ir viņu vismazāk iecienītais veids, kā nodarboties ar seksu.
“Šis leņķis man neko nedod, un skatīties uz partnera kājām un pēdām nav mans mīļākais skats,” saka kāda sieviete. Vēl kāda dalās: “Man ļoti nepatīk apgrieztā kovbojmeitene. Tas ir kā tikt pagrūstai nepareizajā virzienā. Ļoti neērti, un skats nav labs.”
Cita piebilst: “Es šo ienīstu. Tas ir tik neērti. Turklāt skatīties uz viņa kājām un vēl justies neveikli par savu dibenu, kas pret viņu pavērsta.”
Citām nepatika sajūtas kā “spiediens”, ko apgrieztās kovbojmeitenes leņķis radīja viņu makstī un iegurnī, savukārt dažas apšaubīja, ko vispār darīt ar rokām.
“[Tā] ir neziņa – turēt viņu pie stilbiem, potītēm vai turēties gultas,” smejas kāda cita. Vēl 430 sievietes diskusijā piekrita šim viedoklim, nostiprinot apgrieztās kovbojmeitenes statusu kā vienu no, ja ne pašu nepatīkamāko seksa pozu.
Seksa terapeite izdevumam Metro skaidro, ka tas nemaz nav pārsteidzoši. “Dažām sievietēm šī poza šķiet pilnīgi atbaidoša, jo tā liek justies nedroši, īpaši tāpēc, ka parasti nav acu kontakta ar partneri,” viņa skaidro.
“Muguras pagriešana partnerim ir liela problēma daudzām. Sievietes saka, ka jūtas mazliet izmantotas, it īpaši, ja šī pozīcija nesniedz lielu gandarījumu. Citas atbaida arī šausmu stāsti par vīriešu traumām, kas, kā tiek apgalvots, rodas šajā pozā – parasti tad, kad sieviete noliecas uz priekšu, lai noturētu līdzsvaru vai atpūstos.”
Protams, tas neattiecas uz visām sievietēm. Dažām šī poza sagādā diezgan lielu prieku. Terapeite skaidro, ka pastiprināts kontakts ar G-punktu un spēja kontrolēt dzimumakta dziļumu un ātrumu var uzlabot pieredzi.
“Dažām sievietēm ir patīkami kontrolēt tempu, paātrinot un palēninot kustības, taču tas prasa lielu izturību, kas var novērst uzmanību no baudas un kļūt nogurdinoši,” viņa piebilst.
Citas nepopulāras seksa pozas
Galvenais vēstījums, šķiet, ir tas, ka sievietes vēlas redzēt tās personas seju, ar kuru nodarbojas ar seksu, un tas ir pilnīgi saprotami. Tā ir tēma, kas attiecas arī uz citām pozām, kuras sievietes minēja kā nepatīkamas – sunīša poza un 69.
Runājot par sunīša pozu, kāda Reddit lietotāja raksta: “Tās laikā jūtos tik attālināta no partnera, it kā mēs nodarbotos ar seksu atsevišķi. Es nejūtu lielu baudu, vienkārši esmu tur un man jākļūst par akrobātu, lai vispār redzētu viņa sejas izteiksmes.”
Cita piebilst: “Nespēja skatīties uz partneri, skūpstīties ar viņu un paralēli nodarboties ar seksu, skatoties gultā vai sienā, vienkārši nav interesanti.”
Runājot par populārāko seksa pozu gan sievietēm, gan vīriešiem, tā ir misionāru poza. Pagājušajā gadā tā Google meklētājā tā tika meklēta 736 900 reižu – vairāk nekā jebkura cita poza, liecina Lloyds Online Doctor dati.
Tas arī ir loģiski, jo 58% medicīnas platformas aptaujas respondentu norādīja, ka komforts bija būtisks faktors, izvēloties seksa pozas, savukārt intimitātei nozīme bija 48% gadījumu.
Galu galā vissvarīgākais ir tas, kas liek justies labi tieši tev, nevis tas, kas der visiem pārējiem.