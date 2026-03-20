Kāpēc vīriešu dzimumorgāns ir tik garš? Zinātnieki par to vairs nestrīdās
Salīdzinot ar tuvākajiem cilvēka radiniekiem – pērtiķiem –, vīrieša dzimumloceklis ir ievērojami garāks. Zinātnieki jau sen meklējuši skaidrojumu šai atšķirībai, un tagad evolūcijas biologi piedāvā plašāku skaidrojumu.
Vidēji erekcijas laikā vīrieša dzimumlocekļa garums sasniedz ap 13 centimetriem, kamēr orangutāniem tas ir aptuveni 8 centimetri, gorillām – 6 centimetri, bet šimpanzēm vēl mazāks.
Ilgu laiku tika uzskatīts, ka galvenais iemesls šādai attīstībai ir sieviešu izvēle – evolūcijas gaitā priekšrocības guvuši vīrieši ar lielāku dzimumlocekli, jo tas ticis uztverts kā pievilcīgāks. Taču, kā norāda Rietumaustrālijas universitātes evolūcijas bioloģe Upama Aiča, tas ir tikai daļējs skaidrojums.
Jaunākie pētījumi liecina, ka nozīme bijusi arī vīriešu savstarpējai konkurencei. Eksperimentā, kurā piedalījās vairāk nekā 400 cilvēku, tika analizēta vīriešu reakcija uz potenciālo konkurentu ķermeņa attēliem. Rezultāti parādīja, ka lielāks dzimumloceklis tika uztverts kā signāls par spēcīgāku un bīstamāku konkurentu.
Tas nozīmē, ka lielāks izmērs kalpojis ne tikai reproduktīvai funkcijai, bet arī kā sava veida “statusa signāls”, kas varēja atturēt citus vīriešus no konkurences.
Savukārt pētījumi ar sievietēm apstiprināja, ka izmēram ir nozīme pievilcībā, tomēr tikai līdz noteiktai robežai – pēc tās tas vairs būtiski neietekmē vērtējumu. Turklāt zinātnieki uzsver, ka pievilcību nosaka arī daudzi citi faktori – izskats, augums, balss, raksturs un sociālais statuss.
Evolūcijas gaitā dzimumlocekļa izmēra palielināšanās saistīta arī ar cilvēka anatomijas attīstību – piemēram, sievietes ķermeņa pielāgošanos dzemdībām un lielākam jaundzimušo galvas izmēram.
Zinātnieki uzsver, ka, lai gan šis faktors ir interesants no evolūcijas viedokļa, tas ir tikai viens no daudziem aspektiem, kas ietekmē cilvēku attiecības un pievilcību.