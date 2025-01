Vīrietis, kurš trešdien ASV pilsētā Ņūorleānā ar automobili iebrauca Jaungada svinētāju pūlī, nogalinot 14 un ievainojot vairākus desmitus cilvēku, rīkojies viens, ceturtdien paziņoja ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).

“Šobrīd mēs neuzskatām, ka šajā uzbrukumā būtu bijis iesaistīts vēl kāds cits, izņemot Šamsudinu Džabaru,” preses konferencē sacīja FIB direktora vietnieks Kristofers Raja.

Džabars bija publicējis videoierakstus, kuros pausts atbalsts grupējumam “Islāma valsts”.

Džabars 31.decembra gada vakarā aizbrauca no Hjūstonas uz Ņūorleānu un tiešsaistes platformā ievietoja vairākus videoklipus, kuros pasludināja savu atbalstu “Islāma valstij”, paziņoja Raja.

Vienā no video Džabars skaidro, ka sākotnēji bija plānojis nodarīt kaitējumu savai ģimenei un draugiem, taču bija nobažījies, ka ziņu virsrakstos netiks pievērsta uzmanība “karam starp ticīgajiem un neticīgajiem”, sacīja Raja.

Viņš arī pavēstīja, ka automašīnas ietriekšana cilvēkos Ņūorleānā un automašīnas sprādziens pie Trampa viesnīcas Lasvegasā, šķiet, nav saistīti.

“Šobrīd nav noteiktas saiknes starp uzbrukumu šeit, Ņūorleānā, un uzbrukumu Lasvegasā,” sacīja Raja.

Viņš arī paziņoja, ka Ņūorleānas uzbrukumā gājuši bojā 15 cilvēki, tostarp automašīnas vadītājs, kas ietriecās Jaungada svinētāju pūlī. Vēl vismaz 35 cilvēki tika ievainoti.

Džabars gāja bojā apšaudē ar policiju, kad ar savu īrēto pikapu ietriecās izklaidētāju pūlī.

42 gadus vecais ASV pilsonis Džabars bija no Teksasas štata. Viņš bijis nekustamā īpašuma aģents Hjūstonā, bet agrāk dienējis armijā.

BREAKING: FBI Deputy Assistant Director claims there are "no definitive links" between what happened in New Orleans and Las Vegas.

Does anyone actually believe the FBI anymore? pic.twitter.com/lNKjRDvkkg

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 2, 2025