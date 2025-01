Vīrietis, kurš trešdien ASV pilsētā Ņūorleānā ar automobili iebrauca Jaungada svinētāju pūlī, nogalinot 15 un ievainojot vairākus desmitus cilvēku, iedvesmojies no teroristu grupējuma “Islāma valsts”, noskaidrojušas tiesībsargājošās iestādes.

ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) paziņoja, ka uzbrucējs bijis 42 gadus vecais ASV pilsonis Šamsudins Džabars no Teksasas štata. Viņš bijis nekustamā īpašuma aģents Hjūstonā, bet agrāk dienējis armijā.

Amatpersonas pavēstījušas, ka tiek meklēti iespējamie līdzdalībnieki. Pēc FIB sniegtās informācijas, uzbrucēja automašīnā atrasts “Islāma valsts” karogs.

Pēc policijas sniegtajām ziņām, uzbrukums notika Jaungada naktī pēc pulksten trijiem Franču kvartāla centrā, kur bija daudz cilvēku, kas svinēja 2025.gada sākumu.

Džabars ar baltu elektrisko pikapu “Ford F-150” ietriecās cilvēkos, pēc tam izkāpa no auto un tika nogalināts apšaudē ar policiju, kurā tika ievainoti divi policisti. Automobilī tika atrasti un neitralizēti divi pašizgatavoti spridzekļi.

Another purported video of the attack shows massive chaos and panic after a truck mowed down many on a crowded street in New Orleans. #NewOrleans #NewOrleansAttack https://t.co/bOqjwU7745

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) January 2, 2025