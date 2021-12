Vēstniece Ruisa iesniedz akreditācijas vēstuli prezidentam Levitam. Foto: Latvijas republikas prezidenta kanceleja

Filipīnas un Latvija. Diplomātisko attiecību 30. gadadiena







2021. gada 17. decembrī Filipīnu Republika un Latvijas Republika atzīmē 30. gadadienu kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas.

Filipīnu un Latvijas attiecību sākums bija daudzsološs – Filipīnas atbalstīja ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju par Latvijas uzņemšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā. 1991. gada 17. septembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma ANO ĢA rezolūciju 46/5.

Un tā Latvija tika oficiāli uzņemta Apvienoto Nāciju Organizācijā kā neatkarīga republika.

Filipīnas nelaida garām iespēju atbalstīt Latviju valstiskuma nostiprināšanā un neatkarības atjaunošanā – tas arī bija spēcīgs pamats turpmākajiem trīsdesmit diplomātisko attiecību gadiem.

Diplomātiskā pārstāvniecība mūsdienās

Pašlaik Filipīnu vēstniece Latvijā ir Latvijas nerezidente Viņas Ekselence Lea Basinanga-Ruisa (Leah M. Basinang-Ruiz), kuras rezidence ir Varšavā. 2020. gada 7. janvārī vēstniece Ruisa iesniedza akreditācijas vēstuli prezidentam Egilam Levitam viņa rezidencē Rīgas pilī.

Ciešākas sadarbības veidošana (pirms Covid-19 epidēmijas)

Divpusēja Filipīnu un Latvijas sadarbība pārsvarā notikusi Filipīnu un ES attiecību un Āzijas un Eiropas tikšanās kontekstā.

No 2016. līdz 2019. gadam divpusējās tirdzniecības apjoms sasniedza vidēji 4,7 miljonus ASV dolāru gadā. Tomēr 2020. gadā pandēmijas izraisīto traucējumu dēļ kopējās tirdzniecības apjoms samazinājās par 32%.

Galvenās Filipīnu eksporta preces ir tādas pārtikas preces kā cukura konditorejas izstrādājumi un dārzeņu, augļu un riekstu izstrādājumi, optiskie, fotogrāfijas, kinematogrāfijas un medicīnas instrumenti, gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas.

Savukārt no Latvijas Filipīnas importē galvenokārt koksni un kok­ogles, mašīnas un mehāniskās ierīces, kā arī farmācijas produktus.

Elnido, Palavana. Foto: En Nido resorts/AR FILIPĪNU TŪRISMA DEPARTAMENTA ATĻAUJU

Cilvēku savstarpējais kontakts pēdējo gadu laikā ir nepārtraukti palielinājies. Filipīnās no Latvijas ieradušos tūristu skaits uzrādīja stabilu pieaugumu līdz pat 2019. gadam, kad tika fiksēts 12% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Pašreizējā pandēmija turpina traucēt starptautiskā tūrisma darbību, taču Filipīnas ir gatavas uzņemt Latvijas tūristus, tiklīdz robežas būs vaļā un varēs droši pārvietoties.

Latvija savukārt ir kļuvusi par otrajām mājām nelielai filipīniešu kopienai. 2020. gadā Latvijā dzīvoja aptuveni 179 filipīnieši.

Kultūras institūciju un radošo industriju apvienošana

Kadayawan festivāls Davao pilsētā. Foto: Bing Gonzales/AR FILIPĪNU TŪRISMA DEPARTAMENTA ATĻAUJU

Latvijā ir ļoti spēcīga kultūras nozare un dinamiskas radošās industrijas, un Filipīnas ir tikpat spēcīgas šajā jomā.

Līdz ar to cieša sadarbība ar Latvijas kultūras institūcijām un radošajām industrijām un to apvienošana ar līdzvērtīgiem Filipīnu partneriem ir viens no divpusējo attiecību aspektiem, kam Filipīnu valdība labprāt pievērstos.

2013. gadā mākslas muzejā “Rīgas birža” viesojās Santo Tomas universitātes dziedātāji (The University of Santo Tomas Singers) no Filipīnām.

Tas ir Pontifikālās un Karaliskās Santo Tomas universitātes (the Pontifical and Royal University of Santo Tomas) – Āzijas vecākās katoļu universitātes – jauktais koris.

“Kultūras sadarbība ir viena no daudzajām iespējamajām jomām, ko mēs varam stiprināt un uz ko varam balstīties,” savā ziņojumā, kas veltīts Filipīnu un Latvijas diplomātisko attiecību 30. gadadienai, norādīja Filipīnu ārlietu sekretārs Teodors Ločins (Teodoro L. Locsin, Jr.).

“Mums ir jāapvieno Filipīnu un Latvijas kultūras institūcijas, lai realizētu sadarbības projektus, kas var pietuvināt mūs viena otra kultūrai un cilvēkiem. Tas būs visvairāk gaidītais risinājums, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas radītā drūmuma. Pandēmija ir piespiedusi mūs paplašināt savu pasaules skatījumu, jo tā liek visām valstīm skatīties pāri tradicionālajiem partneriem un tirgiem.”

“Filipīnām un Latvijai būtu jābalstās uz kopīgām interesēm un savstarpēji papildinošām lomām un jāizmanto izdevība nodibināt ciešākas attiecības visās jomās. Novēlu visu to labāko Latvijas valdībai un iedzīvotājiem!”

Plašāka informācija par Filipīnu un Latvijas attiecībām un to 30. gadadienas svinībām būs pieejama Filipīnu vēstniecības Varšavā mājaslapā: www.warsawpe.dfa.gov.ph un vēstniecības YouTube kanālā.