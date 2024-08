Filips Rajevskis: Kad ekonomika krīt, neviens nodokļus neceļ – tas ir neprāta gājiens! Ieteikt







“Bagāta valsts ir tā valsts, kurā ir bagāti pilsoņi. Šie grozījumi, ko īpaši “Progresīvie” virza… Viņi var sevi aplikt, es esmu par to, ka neproduktīvajai ekonomikas daļai jeb valsts pārvaldei, kur algas tiek maksātas no nodokļu maksātāju kabatām, to vajadzētu aplikt papildus – par to es pilnīgi piekrītu, tad tas būtu pareizi,” TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā par valsts nodokļu politiku saka Filips Rajevskis, politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs.

“Otra lieta – kad ekonomik krīt, un tā mums krīt, tā ir šī brīža patiesība, neviens nodokļus neceļ – tas ir neprāta gājiens! Jo ekonomika ir jāstimulē nevis tā jāapliek un jāņem ārā nauda,” turpina viņš.

“Trešā lieta, kas bija interesanti. Kādu laiku atpakaļ bija pētījums – Latvijā grozīt groza tos nodokļus, bet vairāk neievāc. Tas nozīmē, ka galu galā nevaram teikt, ka tagad visi aizvāksies uz citām valstīm taisīt biznesu, bet atradīs veidu, kā tomēr limitēt to nomaksu, un galu galā mēs no ārpuses izskatīsimies kretīniski ar savu nodokļu sistēmu un rezultātā mēs būsim ieguvuši neko,” nosaka Rajevskis.