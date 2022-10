Danči līdz rītam, smiekli un šampanietis! Cik lustīga bijusi vēlēšanu nakts?

FOTO. Danči līdz rītam, smiekli un šampanietis! Cik lustīga bijusi vēlēšanu nakts?







Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) turpinot apkopot vēlēšanu rezultātus, sāk iezīmēties nākamās Saeimas sastāvs, tikmēr atskatāmies, cik lustīgi vēlēšanu rezultātus sagaidījušas vairākas lielākās partijas.

Bildēs, kas uzņemtas krietni pēc pusnakts, redzami gan svinīgi tosti, gan dejas un dziesmas.

Pašlaik ir apkopota informācija par balsotāju izvēli 966 vēlēšanu iecirkņos no 1055, un situācija vēl var būtiski mainīties, jo divu partiju sasniegtie rezultāti svārstās ap iekļūšanai Saeimā nepieciešamo 5% robežu. Tāpat informācija par deputātu kandidātu svītrojumiem un tiem ievilktajiem plusiem turpina mainīties.

Pēc pašreiz CVK mājaslapā pieejamās informācijas, “Jaunā vienotība” (JV) nākamajā Saeimā varētu būt ieguvusi 23 mandātus, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) – 16, “Apvienotais saraksts” (AS) un Nacionālā apvienība (NA) – pa 13, “Stabilitātei!” (S) un “Progresīvie” (P) – pa 10, bet “Latvija pirmajā vietā” (LPV) – 9 mandātus.

Tikmēr “Attīstībai/Par” (AP) un “Saskaņas” rezultāti pašlaik ir ļoti tuvi 5% barjerai: AP pašlaik savākusi 5,06% balsu, kas parlamentā ļautu iegūt sešus mandātus, kamēr “Saskaņa” ar 4,66% ir tūlīt aiz strīpas. Vēl atlicis saskaitīt gana daudz balsu, lai gan AP varētu izkrist no Saeimas, gan arī “Saskaņa” iegūt minimālu pārstāvniecību, tādējādi būtiski mainot kopējos rezultātus.

Atbilstoši pašlaik apkopotajai situācijai no JV Saeimā varētu būt iekļuvuši Krišjānis Kariņš, Edgars Rinkēvičs, Andrejs Judins, Inese Lībiņa-Egnere, Irma Kalniņa, Zane Skujiņa, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Uģis Rotbergs, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Hosams Abu Meri, Andrejs Ceļapīters, Jānis Skrastiņš, Raimonds Čudars, Arvils Ašeradens, Inga Bērziņa, Anda Čakša un citi.

ZZS nākamajā Saeimā varētu pārstāvēt Gunārs Kūtris, Augusts Brigmanis, Armands Krauze, Juris Jakovins, Didzis Zemmers, Kaspars Melnis, Līga Kozlovska, Valdis Maslovskis, Uldis Augulis, Gundars Daudze, Jānis Vucāns, Viktors Valainis, Andris Bērziņš un citi.

AS pārstāvji nākamajā parlamenta sasaukumā varētu būt Igors Rajevs, Didzis Šmits, Andris Kulbergs, Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Māris Sprindžuks, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Edgars Tavars un citi, savukārt no NA parlamentā varētu būt iekļuvuši Ināra Mūrniece, Rihards Kols, Nauris Puntulis, Raivis Dzintars, Uģis Mitrevics, Jānis Dombrava, Edmunds Teirumnieks, Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs, Edvīns Šnore un citi.

No S saraksta Saeimā varētu būt iekļuvuši Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Nataļja Marčenko-Jodko, Glorija Grevcova, Viktorija Pleškāne, Viktors Pučka un citi, no “Progresīvo” saraksta – Andris Sprūds, Andris Šuvajevs, Antoņina Ņenaševa, Skaidrīte Ābrama, Kaspars Briškens, Leila Rasima, Edgars Zelderis un citi, no LPV – Ainārs un Ričards Šleseri, Mārcis Jencītis, Oļegs Burovs, Vilis Krištopans, Ramona Petraviča un citi, bet no AP – Marija Golubeva, Artis Pabriks, Ieva Ilvesa un citi.

14.Saeimas vēlēšanās Latvijā nobalsoja kopumā 912 180 vēlētāju jeb 59,14% balsstiesīgo iedzīvotāju.