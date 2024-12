Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Jānis Timma

FOTO. Divas nedēļas pirms nāves Jānis Timma notetovējis muguru ar baisiem simboliem







Kad dzīvē notiek pārmaiņas, sievietes parasti steidzas pie friziera, taču daudzi vīrieši pārdzīvoto mēdz iemūžināt uz sava ķermeņa. Publiskajā telpā izcēlušās asas diskusijas par redzēto mirušā basketbolista Jāņa Timmas sociālo tīklu profilā. Divas nedēļas pirms nāves viņš uztaisīja tetovējumu pa visu muguru. Zem publicētā ieraksta izvērsusies diskusija. Vairāki komentāru autori uzsver, ka tas bijis apliecinājums viņa nodomiem veikt pašnāvību, citi spriež, ka tetovējumā jau iekodēts vārds “nāve”.

Kā redzams video, uz muguras uztetovēti galvaskausi, skeleta pirksti, velna zīmes, nauda, spēļu kauliņi, kā arī svari – vienā kausā ir sirds, otrā ir prāts.

“Mani šī ziņa šokēja jau no paša rīta. Žēl puiša, tik jauna, viņam visa dzīve bija priekšā… Tādus tetovējumus nevar likt uz ķermeņa, tie maina apziņu. Es to saku kā cilvēks, kurš strādā ar apziņu un intuīciju, un man ir 7 tetovējumi. Katrs tetovējums “atdzīvojās”, un katrs nes to, ar ko tas ir saistīts. Bet nelieciet uz sava ķermeņa galvaskausus, velna zīmes vai rūnas, tas ienesīs jūsu dzīvē nepatikšanas un jūsu psihe pilnībā sabruks…” norāda viena komentāra autore.

“Tagad tas izskatās pravietiski,” piebilda kāds cits.

“Tagad viss ir skaidrs! Ne jau tetovējums ir iemesls, bet viņam bija problēmas, un tās bija ļoti lielas! Jums nevajadzētu vainot Annu, iespējams, viņai bija ļoti grūti ar viņu!” vēl kāds norāda pie ieraksta.

“Tetovējums ir iekšā notiekošā atspulgs,” cits uzsver.

Atgādinām, ka Jāņa Timmas mirstīgās atliekas tika atrastas daudzdzīvokļu ēkas kāpņutelpā naktī uz 17.decembri. Kā izrādījās, vīrietis tur bija ievācies vien pirms dienas.













































































