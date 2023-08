Foto: Shutterstock

FOTO. Iepazīstinās ar sēnēm un iemācīs tās atpazīt! Līgatnes dabas takās notiks Sēņu diena







Līgatnes dabas takas sestdien, 2. septembrī, no plkst. 11.00 aicina ikvienu interesentu uz Sēņu dienu. Pasākumā papildus brīnišķīgai pastaigai cauri Līgatnes dabas takām būs iespēja apskatīt cepurīšu sēņu izstādi, kas veidota no Līgatnes un Siguldas apkārtnes mežos atrastajām sēnēm.































































Latvijas dārgums - gardās rudens sēnes

Laikā no plkst. 11.00 līdz 15.00 mikologs Edgars Mūkins apmeklētājiem plašāk pastāstīs par saviem atradumiem. Kā ierasts apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savas salasītās sēnes, tostarp tādas, ko paši nevar atpazīt. Mikologs atgādina, ka sēnes kātiņa pamatne bieži vien sniedz informāciju par sugu un sēni var izņemt no zemes vai "izskrūvēt", nebojājot apkārtējās sūnas. Taču nevajadzētu bojāt aizsargājamu un retu sugu sēņotnes, jo to atpazīšanai noder arī fotogrāfija.

















































































Izstāde "Sēnes 2022"

Līgatnes dabas takās Sēņu diena notiek jau vairākus gadus. Pēdējos divus gadus sausuma dēļ Sēņu diena nenotika, taču šis gads kopumā ir nokrišņiem bagāts, kas sekmē arī sēņu augšanu.

Sēņu izstādi Līgatnes dabas takās veidos mikologs Edgars Mūkins, kurš sēņu pazinēju vidū zināms ar viņa veidoto portālu senes.lv, kurā atrodama plaša informācija par Latvijā sastopamām cepurīšu sēnēm un apkopota informācijas sabiedrībā aktuālām sēņu lietu norisēm.

Sēņu dienas apmeklējumam nepieciešams iegādāties ieejas biļeti Līgatnes dabas takās. Aicinām apmeklētājus ieejas biļešu iegādi uz Līgatnes dabas takās veikt tiešsaistē Biļešu paradīzes tiešsaistes tīmekļvietnē www.bilesuparadize.lv.

Līgatnes dabas taku jaunumus, darba laikus un informāciju par šeit apskatāmajiem dzīvniekiem var uzzināt interneta vietnē www.ligatnesdabastakas.lv un Līgatnes Dabas Takas Facebook profilā.

Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un dabas aizsardzības nepieciešamību.

Lai to īstenotu, Līgatnes dabas takās regulāri notiek izglītojoši pasākumi par Latvijā sastopamajiem savvaļas dzīvniekiem, dodot iespēju visiem interesentiem sīkāk iepazīt šo dzīvnieku bioloģiju, dzīvesveidu, uzvedību un nozīmi dabā, kā arī iepazīsties ar Līgatnes dabas takās dzīvojošiem konkrētās sugas pārstāvjiem.