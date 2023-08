Foto: Shutterstock

Rīgas Austrumu slimnīcā miris cilvēks, kurš bija saindējies, apēdot zaļo mušmiri Ieteikt







Kā ziņo TV3, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā miris pacients, kurš bija saindējies, apēdot indīgāko sēni pasaulē – zaļo mušmiri. Pēdējo reizi šāds traģisks gadījums noticis pirms 13 gadiem.

Slimnīcas personāls informē, ka pēdējā laikā, līdz ar aktīvo sēņošanas sezonu, slimnīcā jau ir nonākuši vairāki cilvēki, kas saindējušies, ēdot sēnes.

Roberts Stašinskis, Intensīvās terapijas klīnikas vadītājs stāsta, ka visi hospitalizētie bijuši pārliecināti, ka ēduši ēdamas sēnes. “Arī bojāgājušais stāstījis, ka lasījis ēdamās sēnes, no kurām gan viena bijusi aizdomīga… Neskatoties uz to, viņš to sēni apēda,” – stāsta ārsts.

Saindēšanās pazīmes ir slikta dūša, vemšana un sāpes vēderā.

Jāatgādina, ka sēņojot grozā jāliek tikai tās sēnes, par kurām esat pārliecināti, ka tās tiešām ir ēdamas un tās atpazīstat! Ja sēne liekas “aizdomīga”, labāk to atstāt mežā!