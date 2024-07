Foto: ekrānuzņēmums no Facebook sludinājuma

FOTO. Iespējams iegādāties Latvijā darinātu “Stulbs un vēl stulbāks” suņmobīli Ieteikt







Sestdien, 6.jūlijā Talsu pilsētas svētkos pirmo reizi Latvijā notika slavenākās nemotorizētu braucamo sacensībās RedBullSoapBox Race.

Šajās sacensībās sacīkšu braucamrīkus dalībnieki veidoja paši un šobrīd, dienu pēc sacensībām viena no ikoniskākajām sacīkšu “mašīnām” – suņmobīli no slavenās amerikāņu filmas “Stulbs un vēl Stulbāks” viens par 200 eiro iespējams iegādāties ikvienam so sacīkšu vai filmas fanam!

Sludinājumu var apskatīt ŠEIT.