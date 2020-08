View this post on Instagram

ko es daru ikdienā? ⠀ es gulšņāju un priecājos⠀ 😄⠀ joks.⠀ gandrīz katra mana diena ir tik piesātināta, ka skatoties plānotājā reizēm nav vietas pierakstiem. ⠀ steigu es pamanu tikai tad, kad citi uzdod jautājumu – pa kuru laiku!?⠀ bet ziniet? 🤷🏻‍♀️⠀ ja neko nedara, ⠀ nekas netiek padarīts! ☝🏻⠀ tāpēc DARI, DARI, DARI, jo finišā sev varēsi uzsist pa plecu 🏁⠀ #gogetter ⠀ ⠀