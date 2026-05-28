FOTO. Kā pašmāju slavenības "aplaupīja" "Mārtiņa Beķereju" un bēga ar motorlaivu
Ar motorlaivām, izdauzītām vitrīnām un pakaļdzīšanos ūdenī – šādā noskaņā aizvadīta konditorejas tīkla “Mārtiņa Beķereja” jaunās kampaņas filmēšana, kurā iesaistījās gan sabiedrībā zināmas personības, gan plaša radošā komanda. Projektā piedalījās tādas pašmāju slavenības kā populārā influencere Agnija Grigule, reperis xanjars, influencere Doloresa Onzule, sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns, grupa “DĒKA” un daudzi citi.
Pazīstamais sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns atzina, ka šāda pieredze viņam bijusi pirmo reizi: “Mani pārsteidza pats uzaicinājums piedalīties, taču dienas laikā izdevies ne tikai labi pavadīt laiku, bet arī uzzināt daudz jauna par filmēšanas procesu, īpaši spilgti palikuši atmiņā brīži, kad “bulciņas tika zvejotas”.
Arī influencere Doloresa Onzule filmēšanu raksturo kā īstu piedzīvojumu ar adrenalīna devu. Viņa smej, ka nekad nebūtu iedomājusies piedalīties “heistā”, kur jāaplaupa beķereja, jāizdauza vitrīna un pēc tam jāmēģina aizbēgt ar laivu. Procesā netrūka ne haosa, ne smieklu, turklāt filmēšanas kulminācijā nācās pat lēkt ūdenī – un tas, kā viņa pati atzīst, noticis, neskatoties uz to, ka viņa nemāk peldēt.
Grupa “DĒKA” filmēšanu atceras ar humoru – motorlaiva, karstums, aktieru starpgadījumi un pat suns, kas paspējis iekampt vairākiem filmēšanas dalībniekiem, radījuši atmosfēru, kas vairāk atgādinājusi filmēšanos piedzīvojumu filmā.
Radošā komanda norāda, ka šāds pārspīlēts un ironisks stāsts izvēlēts apzināti, lai caur izklaidējošu formu pievērstu uzmanību vietējām konditorejas tradīcijām. Režisors Emīls Ozoliņš skaidro, ka idejas pamatā bijusi vēlme parādīt, cik tālu iespējams aiziet radošā interpretācijā, nonākot līdz absurdam, kur bulciņas kļūst par vērtīgāko “aktīvu” pasaulē. No šīs idejas organiski izaugusi arī 80. gadu stilistika ar atsaucēm uz amerikāņu seriāliem, vienlaikus cenšoties Rīgu un Latviju attēlot neierastākā, pat eksotiskā gaismā.
Šis projekts iezīmē arī plašāku attīstības posmu “Mārtiņa Beķerejai”. Līdz ar kampaņas iznākšanu noslēgusies Brīvības ielas beķerejas renovācija, kas ilga vairākus mēnešus un ietvēra gan telpu vizuālo atjaunošanu, gan konceptuālu klientu pieredzes pilnveidi. Atjaunotā kafejnīca jau uzņem apmeklētājus jaunā veidolā, un tā ir daļa no mērķtiecīgas plašāka zīmola attīstības plāna.
“Esam ļoti gandarīti par kampaņas plašo rezonansi un to, kā tā ir uzrunājusi tik dažādas auditorijas. Mūsu mērķis nav bijis tikai popularizēt beķereju, bet mainīt to, kā mēs vispār skatāmies uz tradicionālajām konditorejām. Parādīt, ka tā spēj uzrunāt jebkuru paaudzi. Kampaņa arī iet roku rokā ar mūsu Brīvības ielas beķerejas renovāciju, kas tikko pabeigta – izsistās vitrīnas ir atjaunotas, un kafejnīca gaida apmeklētājus pilnīgi jaunā izskatā,” norāda Letīcija Kalniņa, zīmola vadītāja.