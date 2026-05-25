“Man vienīgajai tās šķiet bezgaumīgas?” Kādas kompānijas saldējuma reklāmas raisījušas neizpratni cilvēku vidū 0
Sociālajos tīklos uzmanību izpelnījusies nevis kāda skaļa politiska diskusija vai sabiedrībā aktuāls notikums, bet gan saldējuma reklāmas. Vietnē “Threads” kāda lietotāja dalījusies ar viedokli par jaunajām “Pola” reklāmām, atzīstot, ka tās viņai šķietot bezgaumīgas un nesaprotamas.
Ierakstā viņa pauž neizpratni par reklāmu stilu un vaicā, vai tiešām tikai viņai tās nešķiet smieklīgas, pieļaujot, ka, iespējams, tas varētu būt mēģinājums apzināti izraisīt cilvēku reakciju jeb tā sauktais ragebait.
Diskusijas centrā nonākušas vairākas pēdējā laikā pamanītas reklāmas frāzes. Starp tām ir, piemēram, “Beidzot kociņš ar riekstiem” un arī “Sēžu uz kociņa kopš 1971. gada”, kas daļai cilvēku šķitušas asprātīgas, bet citiem raisījušas pavisam citādas emocijas.
Komentāros cilvēki viedokļus pauduši diezgan tieši.
“5. klasē laikam būtu smieklīgi…” raksta kāda komentētāja
Cits piebilst: “Eww, es pat nebiju ievērojusi šo. Bet ir cilvēku grupa, kura par šito draugiem.lv līmeņa prikolu rēks un aizstāvēs.”
Arī citi nav slēpuši skepsi par reklāmu kampaņu kopumā: “Man vispār patīk reklāmas (pat arī konkurentu), bet nu Pols reklāmas kampaņas vienmēr ir tizlas.”
Savukārt kāds diskusijā paudis plašāku viedokli par vietējo reklāmu veidošanu: “Latvieši uztaisīt neprot smieklīgas reklāmas. Garām…”
Tomēr netrūka arī cilvēku, kuri uz situāciju skatījās daudz vienkāršāk un aicināja to neuztvert tik nopietni: “Tveriet dzīvi vieglāk.”
Lai arī domas dalās, viens gan ir skaidrs – reklāmas savu galveno uzdevumu ir izpildījušas. Cilvēki tās ir pamanījuši un par tām runā. Un nereti reklāmas pasaulē tieši tas arī ir galvenais mērķis.