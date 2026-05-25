FOTO: Evija Trifanova/leta

“Man vienīgajai tās šķiet bezgaumīgas?” Kādas kompānijas saldējuma reklāmas raisījušas neizpratni cilvēku vidū 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
11:05, 25. maijs 2026
Viedokļi

Sociālajos tīklos uzmanību izpelnījusies nevis kāda skaļa politiska diskusija vai sabiedrībā aktuāls notikums, bet gan saldējuma reklāmas. Vietnē “Threads” kāda lietotāja dalījusies ar viedokli par jaunajām “Pola” reklāmām, atzīstot, ka tās viņai šķietot bezgaumīgas un nesaprotamas.

Veselam
6 dzērieni, kas nomāc izsalkumu, sadedzina taukus un palīdz zaudēt svaru ātrāk 3
Kokteilis
8 “normāli” paradumi, kas patiesībā nav normāli: varam derēt, ka piekop vismaz vienu no tiem
Horoskopi no 25. līdz 31. maijam. Šonedēļ ir vērts īpaši rūpīgi izvērtēt, ko un kam tu saki
Lasīt citas ziņas

Ierakstā viņa pauž neizpratni par reklāmu stilu un vaicā, vai tiešām tikai viņai tās nešķiet smieklīgas, pieļaujot, ka, iespējams, tas varētu būt mēģinājums apzināti izraisīt cilvēku reakciju jeb tā sauktais ragebait.

Diskusijas centrā nonākušas vairākas pēdējā laikā pamanītas reklāmas frāzes. Starp tām ir, piemēram, “Beidzot kociņš ar riekstiem” un arī “Sēžu uz kociņa kopš 1971. gada”, kas daļai cilvēku šķitušas asprātīgas, bet citiem raisījušas pavisam citādas emocijas.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Atrasti maisā ar ūdeni, mēģināti noslīcināt” – dzīvnieku aizsardzības biedrība lūdz palīdzību 5 kucēnu glābšanā
“Beztabildīga iejaukšanās!” Lidmašīna, kurā atradās Lielbritānijas aizsardzības ministrs, piedzīvojusi incidentu pie Krievijas robežas
Topošajā četru partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi tikuši dalīti atbilstoši “partiju DNS”

Komentāros cilvēki viedokļus pauduši diezgan tieši.

“5. klasē laikam būtu smieklīgi…” raksta kāda komentētāja

Cits piebilst: “Eww, es pat nebiju ievērojusi šo. Bet ir cilvēku grupa, kura par šito draugiem.lv līmeņa prikolu rēks un aizstāvēs.”

Arī citi nav slēpuši skepsi par reklāmu kampaņu kopumā: “Man vispār patīk reklāmas (pat arī konkurentu), bet nu Pols reklāmas kampaņas vienmēr ir tizlas.”

Savukārt kāds diskusijā paudis plašāku viedokli par vietējo reklāmu veidošanu: “Latvieši uztaisīt neprot smieklīgas reklāmas. Garām…”

Tomēr netrūka arī cilvēku, kuri uz situāciju skatījās daudz vienkāršāk un aicināja to neuztvert tik nopietni: “Tveriet dzīvi vieglāk.”

Lai arī domas dalās, viens gan ir skaidrs – reklāmas savu galveno uzdevumu ir izpildījušas. Cilvēki tās ir pamanījuši un par tām runā. Un nereti reklāmas pasaulē tieši tas arī ir galvenais mērķis.

LA.LV Aptauja

Vai šāda stila saldējuma reklāmas jūs uzrunā?

  • Jā, man tās šķiet asprātīgas
  • Nē, man tās šķiet neveiklas un bezgaumīgas
  • Man nav viedokļa par šo
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Autobuss kosmiski dārgs” – vecāki neizpratnē par dārgajām skolu ekskursijām un atklāj, cik būtu gatavi maksāt
“Tā nav Losandželosa, tā ir Rīga!” Daugavā notikušais šovs sajūsmina latviešus
VIDEO. Staķis atklāj, cik maksā viņa smalkais pulkstenis, par kuru sekotāji tā interesējas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.