Latvijas meži var mainīties līdz nepazīšanai: eksperti brīdina par klimata pārmaiņu sekām 0
Pasaules dabas fonda vadītājs Latvijā Jānis Rozītis un Dabas aizsardzības pārvaldes Invazīvo sugu eksperte, LIFE projekta LatViaNature eksperte Aiva Bojāre TV24 raidījumā “Klimata balss” apsprieda klimata pārmaiņu ietekmi uz Latvijas mežiem un brīdināja, ka nākotnē meži var būtiski mainīties.
Rozītis norādīja, ka jau šobrīd praktiski katrai koku sugai Latvijā ir savi kaitēkļi, kuru ietekme, klimatam kļūstot siltākam, tikai pieaug.
Pēc viņa teiktā, riski mežiem nākotnē kļūs arvien lielāki.
Savukārt Bojāre skaidroja, ka temperatūras paaugstināšanās dēļ Latvijā pakāpeniski varētu samazināties skujkoku īpatsvars.
Viņa norādīja, ka tādas Latvijai raksturīgas sugas kā priedes un egles ir boreālie augi, kas piemēroti mērenam klimatam.
Eksperte pieļāva, ka ilgtermiņā tās arvien vairāk varētu aizstāt lapu koki. “Tas var novest pie pakāpeniskas mežu struktūras maiņas,” skaidroja Bojāre.
Rozītis piebilda, ka liela nozīme būs tam, cik ātri klimata pārmaiņas notiks un cik ātri dažādas sugas spēs pielāgoties jaunajiem apstākļiem.
Daļa sugu spēj pārvietoties un pielāgoties salīdzinoši ātri, taču citas izplatās ļoti lēni, kas nākotnē var radīt nopietnus izaicinājumus dabas daudzveidības saglabāšanā.
Projektu “Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.