Kāpēc tieši Zivis vienmēr uzmin, kurš stāv aiz durvīm? 5 zodiaka zīmes ar biedējoši precīzu intuīciju – viņām labāk nemelot 0
Ir cilvēki, kuriem pietiek ar vienu skatienu, vienu vārdu vai pat klusumu, lai viņi saprastu, kas īsti notiek. Viņi uzmin noslēpumus, sajūt melus vēl pirms tie izskan, un bieži vien “zina” lietas, ko neviens nav teicis.
Astrologijā šādu spēcīgu intuīciju visbiežāk saista ar ūdens zīmēm (Zivis, Skorpions, Vēzis), taču arī dažām citām zīmēm ir unikāls talants “lasīt” cilvēkus un situācijas.
Šajā rakstā apskatīsim piecas zodiaka zīmes, kurām intuīcija ir īpaši ass instruments. Labāk nemelojiet viņām – viņas tāpat visu “redz”.
Intuīcija astrologijā nav tikai “sestā maņa”, tā ir dziļa saikne ar zemapziņu, emocijām, enerģijām un kolektīvo lauku. Ūdens zīmes (Zivis, Skorpions, Vēzis) intuitīvi “jūt” emocijas un slēptās vibrācijas. Viņi absorbē apkārtējo enerģiju kā sūklis.
Dažām zīmēm intuīcija nāk caur novērošanu un analīzi (Zemes zīmēm), citām – caur ātru prātu un sociālo jutīgumu (Gaisa zīmēm). Planētu ietekme ir svarīga: Neptūns (Zivīm) dod mistisku redzējumu, Plutons (Skorpionam) dod spēju iekļūt domu tumšākajos nostūros, Mēness (Vēžiem) dod emocionālo radaru.
Šī spēja veidojas gan no dzimšanas horoskopa (Saule, Mēness, ascendants, 12. un 8. māja), gan dzīves pieredzes. Jo vairāk cilvēks trenē uzticēšanos iekšējai balsij, jo precīzāka tā kļūst.
Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!