Foto: Aksels Bergs

Jau pēc dažām dienām "Sinners Fest" ieskandinās mūzikas festivālu vasaru – mākslinieku sastāvs ir iespaidīgs

14:00, 27. maijs 2026
Jau otro gadu pēc kārtas, pēdējā maija piektdienā, mūzikas festivālu vasaru ar iespaidīgu mākslinieku sastāvu iesāks “Sinners Fest”, kas 29. maijā norisināsies Tallinas ielas kvartālā.

Šogad festivāls solās būt vēl vērienīgāks – ar 5 skatuvēm un vairāk nekā 30 māksliniekiem un Dj, kas iegriezīs ballīti līdz pat rīta gaismai.

Festivāla programma pārsteidz ar savu daudzveidīgo mūzikas žanru piedāvājumu, jo vakara gaitā uz vairākām skatuvēm kāps tādi mākslinieki kā “Singapūras Satīns”, Latvijas mūzikas leģendas – “Eolika” un “Līvi”–, grupa “MUUD”, mūziķis Ralfs Eilands, grupa “BUKTE” festivāla organizators Miks Galvanovskis, kā arī daudzi citi mūziķi.

“Šis festivāls pulcē vienus no zināmākajiem un atpazīstamākajiem Latvijas māksliniekiem, kā arī jaunos mūziķus, kuriem skatuves pieredze vēl ir tikai ceļa sākumā, vai pat pirmo reizi. Festivāla galvenais mērķis ir popularizēt pašmāju māksliniekus un latviešu mūzikas klausīšanos, piedāvājot plašu programmu, kuru spēs baudīt visas paaudzes! Es ar nepacietību gaidu šī gada festivālu un pavisam iespējams izskatu opcijas nākamajā gadā festivālu rīkot jau vairāku dienu garumā!” komentē mūziķis un festivāla “Sinners Fest” organizators Miks Galvanovskis.

Ieeja festivālā no 18 gadu vecuma, un biļetes nopērkamas “Biļešu Serviss” kasēs.

