“Mēnesnīca” atklāj jauno sezonu: pavisam drīz jau gaidāms pirmais koncerts 0

13:25, 27. maijs 2026
Ogres novada, Turkalnē, jau ceturto gadu pēc kārtas savu sezonu uzsāk kultūrtelpa “Mēnesnīca”, piedāvājot unikālu koncertpieredzi dabas ieskautā, intīmā un meditatīvā vidē.

“Mēnesnīca” ir kļuvusi par īpašu satikšanās vietu mūzikas un iekšējās izaugsmes cienītājiem – koncertvakari norisinās saulrieta laikā, ļaujot saplūst mūzikai, dabai un klusumam. Šī pieredze sniedz klausītājiem iespēju baudīt Latvijas aktuālo mūziķu uzstāšanos neierastā, tuvā un emocionāli piesātinātā atmosfērā.

Iepriekšējās sezonās “Mēnesnīcā” uzstājušies tādi mākslinieki kā Linda Leen, Shipsea, “Kautkaili”, Chris Noah, “Carnival Youth” un Ainars Mielavs, kā arī daudzi citi spilgti Latvijas mūzikas jomas pārstāvji.

Šīs sezonas koncertprogrammu 4.jūnijā atklās grupa “Laika Suns”, taču vēlāk būs iespēja piedzīvot virkni citu mākslinieku koncertu – “Mēnesnīcā” uzstāsies grupa “Kautkaili”, Matīss Čudars trio, Rihards Lībietis ar programmu “Plūsma/Iekšpus”, Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs ar programmu “12 stāsti”.  Sezonas gaitā programma tiks papildināta ar vēl vairākiem viesiem, par kuriem informācija tiks atklāta pakāpeniski.

Papildus koncertiem visas vasaras garumā “Mēnesnīcā” būs pieejamas jogas nodarbības, skaņas meditācijas un tematiskie dienas retrīti. Tāpat kultūrtelpa piedāvā iespēju rezervēt norises vietu rituālām kāzām, krustabām un citiem ģimenes godiem.

Mēnesnīcu izveidojuši tās saimnieki Dana un Sandijs Lūsēni ar mērķi radīt vidi, kur satikties līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuriem patīk gan mūzika, gan garīgās attīstības prakses, gan arī jēgpilna kopā būšana.

Plašāka informācija par pasākumiem un jaunumiem pieejama “Mēnesnīcas” mājaslapā un sociālajos tīklos.

