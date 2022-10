Kannās notiks pasaules pirmizrāde seriālam “Anna no Zaļkalniem”

FOTO. Kannās notiks pasaules pirmizrāde seriālam "Anna no Zaļkalniem"







Pēc visā pasaulē populārās grāmatas “Anna no “Zaļajiem jumtiem”” motīviem ir tapis vēsturisks Tet seriāls visai ģimenei “Anna no Zaļkalniem”.

Vien pāris nedēļas pirms nonākšanas pie pašmāju skatītājiem nedēļas nogalē seriāls piedzīvos pasaules pirmizrādi Kannās, kur tiks demonstrēts starptautiskā televīzijas tirgus MIPCOM dalībniekiem.

Šodien, 14. oktobrī, atzīmējot vērienīgā darba noslēgumu, uz kopīgu pirmās sērijas noskatīšanos Rīgā pulcējās aktieri un radošā grupa – režisors un producents Uldis Cipsts, aktieri Rēzija Kalniņa, Tālivaldis Lasmanis, Lidija Pupure un citi.

“Mana Marija no Zaļkalniem ir tāda pati Anna, kuru pasaule, viņas ģimene, viņas domas un priekšstati par to, kādai ir jābūt pasaulei, ir ielikuši būrītī. Cauri šīm 10 sērijām viņa beidzot ļaus sev ar citu cilvēku līdzdalību un līdzpalīdzību ieraudzīt dzīvi skaistu un krāšņu. Un tad viņa zaudē acu gaismu,” stāsta Marijas lomas atveidotāja Rēzija Kalniņa.

Šajā nedēļas nogalē, 15. un 16. oktobrī Kannās notiks gada lielākais starptautiskā televīzijas satura pasākums nozares profesionāļiem MIPJUNIOR, kur tirgus dalībnieki – satura veidotāji un izplatītāji no visas pasaules tiksies, lai viens otram piedāvātu tuvākajā laikā skatītājiem interesantāko, kvalitatīvāko un aizraujošāko TV klāstu visai ģimenei. Kannās plānota seriāla “Anna no Zaļkalniem” (“The Little Anna”) pasaules pirmizrāde. Šī būs arī Tet unikāla pieredze, kad pašu veidotais seriāls pirmo reizi tiks izrādīts pasaules pirmizrādē.

Lai arī skatītājiem ir pieejami vairāki populārās kanādiešu rakstnieces Lūsijas Modas Montgomerijas grāmatas ekranizācijas seriāli, “Anna no Zaļkalniem” ir īpaša ar to, ka klasiskais literatūras darbs ir pielāgots Latvijas vēsturei 19. gadsimta beigās. Tajā skatītāji varēs sekot līdzi piecdesmitgadīgās Marijas (Rēzija Kalniņa) atplaukšanas stāstam pēc tam, kad abi ar brāli Mārtiņu (Tālivaldis Lasmanis) adoptē rudmataino meiteni Annu (Marija Kulikovskaja).

Marija pēc tam, kad viņu ir pametis līgavainis, ir izvēlējusies nodzīvot dzīvi bez mīlestības, bet dzīvē ienāk audžubērns – pusaugu meitene Anna. Ar dzīvu iztēli apveltītās meitenes palīdzību Marijai izdodas izveidot saikni ar pašai sevī dziļi noslēpto bērnu, no kā viņa līdz šim ir baidījusies visvairāk par visu pasaulē. Vienlaikus audžumeitas Annas spēja visur sagādāt sev nepatikšanas ir pamatā viņas piedzīvojumiem Silāres ciematā.

Filmēšana tika uzsākta 2021. gada vasarā un turpinājās līdz pat šī gada sākumam. Kopā seriālā “Anna no Zaļkalniem” būs pieejamas 10 sērijas. Pirmās trīs no tām izklaides platformā Tet TV+ varēs noskatīties no 27. oktobra. Pēc tam katru nākamo nedēļu tiks piedāvāta viena jauna sērija.

Seriāla režisors un producents Uldis Cipsts. Galveno lomu atveidotāji – Rēzija Kalniņa, Tālivaldis Lasmanis, Sigita Pļaviņa, Dainis Gaidelis, Kristīne Krūze-Hermane, Ēriks Vilsons. Kino mūzikas komponists Rihards Zaļupe.