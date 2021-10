Lielbritānijas karaliene Elizabete II

Neapšaubāmi, ka uz ekskluzīvākā un dārgāka transportlīdzekļa statusu pasaulē varētu kandidēt Lielbritānijas karalienes Elizabetes II zelta kariete. No tīra zelta izgatavotās karietes vērtība lēšama ciparos ar sešām nullēm. Taču karaliene atzinusies – viņai nepatīk tajā braukt!

Tā tika nodota ekspluatācijā tālajā 1760.gadā karaļa Džordža III valdīšanas laikā.

Tās izmēri ir tik milzīgi un mūsdienu satiksmei apgrūtinoši, ka to ir iespējams izmantot vien retas reizes – tās garums ir 7,3 metri un augstums 3,7 metri, un būtībā tā savos gabarītos ir tikpat liela kā mūsdienu smagā automašīna.

Karalienes Elizabetes II zelta kariete. Foto: ekrānuzņēmums/ Youtube

Neraugoties uz to, ka tā ir izgatavota no tīra zelta, tās ritošā daļa ir saglabājušies no tiem laikiem, kad tā tika nodota ekspluatācijā un tāpēc Elizabete II jau vairākkārt paziņojusi, ka viņai tajā braukt nepatīk.

Karietes riteņi tika pārveidoti Elizabetes II tēva, karaļa Džordža VI valdīšanas laikā un kopš tā brīža, tie nav mainījušies.

Pret braukšanu karietē pretenzijas ir ne tikai Elizabetei II, arī prinča Viljama daiļā sieva Keita Midltone vairākkārt ir sacījusi, ka ļoti labprāt no šādas “izpriecas” iespēju robežās atsakās, jo braukšana karietēs viņai rada nelabumu.

