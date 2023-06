Dārza svētkos Bērnu slimnīcā pulcējas vairāk nekā 700 viesu

FOTO. Latvijas hokejistu sirdsdarbiņš: Rubīns, Balinskis un Bukarts iepriecina bērnus dārza svētkos Bērnu slimnīcā







1.jūnijā, pēc trīs gadu pārtraukuma, norisinājās jau astotie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Dārza svētki, kas pulcēja vairāk nekā 700 dalībnieku – mazos pacientus, vecākus un slimnīcas personālu, – lai kopīgi atzīmētu Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu. Svētku sajūtu nodrošināja ne tikai daudzveidīgās izzinošās aktivitātes bērniem un gardumi no dažādiem restorāniem un Latvijas ražotājiem, bet arī muzikāli priekšnesumi un pat Latvijas izlases hokeja zvaigžņu viesošanās.

“Pēc trīs gadu pārtraukuma Bērnu slimnīcas Dārza svētku tradīcija atgriežas klātienē ar ļoti piepildītu un daudzpusīgu pasākuma programmu. Prieks un savstarpējs atbalsts palīdz veseļoties, tāpēc, kā ierasts, mūsu Dārza svētkos satiekas gan mazie pacienti un viņu ģimenes, gan mūsu speciālisti un viņu bērni, gan virkne atsaucīgu un lielisku Latvijas restorānu un uzņēmumu.

Ja nu ir kāda diena gadā, kad bērns varētu būt priecīgs, ka sanācis nokļūt Bērnu slimnīcā, tad tas ir šodien.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri ar savu klātbūtni un ieguldījumu atbalsta Dārza svētkus, radot daudzus un dažādus prieka avotus mūsu bērniem. Paldies uzņēmumam “Maxima” par draudzību un nepagurstošu atbalstu Bērnu slimnīcai un Dārza svētku tradīcijai, un paldies Sabiedrības Integrācijas fondam par pievienošanos mūsu komandai, lai svētki šogad būtu īpaši krāšņi un piepildīti,” pateicību pauž Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

“Dārza svētki ļauj Bērnu slimnīcas pacientiem piedzīvot patiesi priecīgus brīžus. Bērnu slimnīcā ik uz soļa rūpējamies par vidi, kas veicina atveseļošanos. Lai to nodrošinātu un uzlabotu bērnu pieredzi slimnīcā, kopš pagājušā gada dodam iespēju ne tikai vecākiem un pusaudžiem, bet arī mazākajiem pacientiem izstāstīt par visu slimnīcā piedzīvoto, aizpildot projekta VoiCEs izstrādāto aptaujas anketu. Šis starptautiskais projekts ļauj mums ne tikai dalīties ar to, ko esam slimnīcā uzlabojuši, analizējot bērnu atbildes, bet arī pārņemt citu Eiropas slimnīcu pieredzi. Bērnu balsīs ir jāklausās, tās ir jāņem vērā – to akcentējām ari vienā no Dārza svētku aktivitāšu teltīm. Pētījumi liecina, ka bērnu tiesību ievērošana, ļaujot viņiem būt informētiem par ārstēšanas procesu un iesaistītiem tajā, palīdz atveseļoties,” atzīst Zane Straume, Bērnu slimnīcas valdes locekle.

“Ģimeņu un bērnu labklājība vienmēr ir bijusi viena no „Maxima Latvija” prioritātēm, tādēļ vēlos teikt paldies Bērnu slimnīcas mediķiem un personālam, kas ikdienas dara pašaizliedzīgu darbu, lai parūpētos par mūsu bērnu veselību! Tāpat liels paldies Bērnu slimnīcas fondam par draudzību jau astoņu gadu garumā, kopā veidojot labāku ikdienu bērniem un vecākiem, kam kāds laiks ir jāpavada slimnīcā. Īpaši liels prieks mums ir par to, ka kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un Bērnu slimnīcu mums ir izdevies iedibināt Dārza svētkus kā jauku tradīciju jau astoņu gadu garumā, dāvinot mazajiem slimnīcas pacientiem un slimnīcas personālam īstu svētku sajūtu,” stāsta Jānis Beseris, SIA “Maxima Latvija” korporatīvo attiecību direktors.

Ar muzikāliem priekšnesumiem bērnus iepriecināja Tuta kopā ar draugiem Lapsu Feneku un Āpsīti, dziedātāja MARTA un Dr. Haštaga zinātniskais teātris.

Kā īpašie viesi Dārza svētkos tika sagaidīti Latvijas izlases hokeja zvaigznes Uvis Balinskis, Kristiāns Rubīns un Rihards Bukarts, kuri sveica apmeklētājus, fotografējās un ļāva pašu acīm apskatīt 2023. gada Pasaules čempionātā hokejā izcīnītās bronzas medaļas.

Dārza svētku laikā bērniem bija iespēja piedalīties arī izzinošās darbnīcās par bērnu drošību un tiesībām kopā ar Veselības ministrijas kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” mobilo darbnīcu “Bērnam droša māja”, Valsts policijas pārstāvjiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem un Tiesībsarga biroja pārstāvjiem. Mazie svētku apmeklētāji tāpat uzzināja vairāk par veselīgu uzturu kopā ar Bērnu slimnīcas veselīga uztura kustības “Ēstprieks” ēdienkartes autoriem un īstenotājiem – Bērnu slimnīcas uztura speciālisti Lizeti Pugu un šefpavāru Jēkabu Naumovu, kā arī ēdināšanas dienesta vadītāju Everitu Skrūzmani.