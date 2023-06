Rīgas centrā atklātas krāšņas vasaras puķu dobes

Vakar, 2.jūnijā, noslēdzās vairāk nekā trīs nedēļas ilgušais SIA “Rīgas meži” Vasaras puķu dobju stādīšanas maratons – agrā pēcpusdienā tika iedēstīti beidzamie ziedaugi jaunizveidotajā dobē, kas atrodas Ata Kronvalda parkā. Tās dizaina autore ir māksliniece Elita Patmalniece, ziedus dobei piemeklējusi “Rīgas mežu” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa, bet dabā to veidojuši daļas “Dārzi un parki” darbinieki.

Šogad “Rīgas mežu” apsaimniekotajos dārzos un parkos izveidotas vairāk nekā 30 puķu dobes un tikpat augu kompozīcijas – ziedu piramīdas, vāzes, puķu sienas un grozi.

Atklājot stādījumus, “Rīgas meži” izziņo arī 2023.gada Vasaras puķu dobju parādi. Tā plānota 3.augustā un šogad paredzēta plašāka nekā līdz šim ierasts.

Šā gada “Rīgas mežu” Vasaras puķu dobes un stādījumus raksturo trīs īpašas lietas:

– tās veltītas Dziesmu un deju svētku 150.gadskārtai,

– Kronvalda parkā ir jauna dobe, kuras dizainu īpaši šai vietai radījusi māksliniece Elita Patmalniece,

– “Rīgas mežu” stādījumi kļūst aizvien ilgtspējīgāki.

Vasaras ziedaugu stādījumi ir gan pilsētas centrā, gan Arkādijas parkā, Grīziņkalnā, Latgales dārzā, Mežaparkā, Uzvaras parkā, Zemitāna laukumā, Ziemeļblāzmas parkā u.c. Zaļās oāzes vasaras garumā priecēs un veldzēs rīdziniekus un pilsētas viesus.

“Rīgas mežu” 2023.gada Vasaras puķu dobes veltītas Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150.gadskārtai. Tādēļ stādījumos ir latviski simboli, raksti un motīvi, kas ir neatņemama svētku sastāvdaļa. Piemēram, Vērmanes dārza apaļā dobe veidota, iedvesmojoties no Suitu dižās saktas; dobe Esplanādē, netālu no Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas – atspoguļo Rīgas tautisko brunču krāsas un rakstus, iekļaujot vienu no galvenajiem folkloras elementiem – Sauli.

Ir arī ziedu kompozīcijas, kurās saglabāta jau ierastā identitāte. Piemēram, dobēs pie Brīvības pieminekļa, Rīgas pils un Neatkarības laukumos dominē sarkanbaltsarkanās krāsas, akcentējot šo vietu valstisko nozīmi un patriotisma noskaņas.

Savukārt ielu malas, skvērus un citas teritorijas rotā dažādas ziedu piramīdas un vāzes, puķu sienas un grozi. Piemēram, Esplanādē, Kanālmalas apstādījumos, Dzegužkalnā un Mežaparkā.

“Rīgas mežu” veidotie apstādījumi katru gadu kļūst ilgtspējīgāki. Proti, to sortiments tiek dažādots, lielāku vasaras ziedu krāšņumu saglabājot vietās, kuras ir cilvēku apmeklētākas, savukārt citās vietās vairāk stādot ziemcietes. Tāpat apstādījumu sagatavošanai un augsnes bagātināšanai tiek izmantots gan pašu iegūtais komposts, gan arvien mūsdienīgāki instrumenti. Tiek strādāts, lai nākotnē efektivizētu stādījumu laistīšanu.

Vasaras puķu dobju un stādījumu dizainu un plānus veidojusi “Rīgas mežu” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa: “Darbs pie apstādījumu veidošanas tiek uzsākts jau iepriekšējā vasarā, kad izvērtējam nākamās sezonas aktualitātes, gaidāmos svarīgākos notikumus. Tam seko zīmēšana un rasēšana uz papīra, ziedaugu iegāde, dobju zīmēšana dabā un stādīšana”.

Vasaras apstādījumos šogad iedēstīti teju 50 tūkstoši ziedaugi – vairāk nekā 200 dažādas šķirnes.

Dominējošie augi – tumši sarkanā Jaungvinejas balzamīne (Impatiens Neu-Guinea Magnum ‘Dark Red’), ap 4,5 tūkstoši; baltā Jaungvinejas balzamīne (Impatiens Neu-Guinea ‘Sunpatiens Compact White’), teju 2 tūkstoši; dzeltenā zemā samtene (Tagetes patula ‘Alumia Vanilla Cream’), ap 1,5 tūkstoši.

Visvairāk augu ir pēc Elitas Patmalnieces dizaina veidotajā dobē Kronvalda parkā – teju 5 tūkstoši, Operas dobē – teju 3,4 tūkstoši, Esplanādē, pie Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas – ap 3,2 tūkstošiem.

Šogad vasaras stādījumos ir vairāk nekā desmit līdz šim neizmantotas augu šķirnes – žākļziedu laurencija (Laurentia axillaris ‘Mintaka blue’), šaurziedu laimiņš (Sedum anopetalum ‘Green ball’), estragona samtene (Tagetes lucida ‘Anisata’), krūmveida argirantēma (Argyranthemum frutescens ‘Armanis double white’) u.c.

Stādīšana aizņem aptuveni trīs nedēļas. Tā izveidojusies par “Rīgas mežu” tradīciju, kad rīta agrumā vienkopus pulcējas teju visi daļas “Dārzi un parki” dārznieki un darbinieki. Pirms tam vēl ir rūpīga ziedaugu loģistikas plānošana un piegāde.

Vasaras puķu dobes un stādījumi savu pilnbriedu sasniegs jūlijā / augusta sākumā, kad plānota “Rīgas mežu” Vasaras puķu dobju parāde. Šogad tā paredzēta plašāka nekā līdz šim ierasts.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītāja Selīna Vancāne: “Šī rota – Vasaras puķu dobes, padara Rīgu vēl skaistāku un interesantāku. Savukārt Elitas Patmalnieces dobe šajā skaistumā ienes vēl lielāku krāsainību, daudzveidību un mākslinieciskumu! Ziedi un augi ne tikai priecē cilvēkus, bet Rīgas apstādījumos ienes vēl lielāku bioloģisko daudzveidību.”

“Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra: “Rīgas dārzos un parkos ienāk aizvien jauni akcenti, kā arī saglabājam jau ierastās vērtības. Mums uzticētajās teritorijās pilsētvidi un apstādījumus veidojam mūsdienīgus, ilgtspējīgus un skaistus. Tādējādi priecējot un veldzējot gan rīdziniekus un pilsētas viesus, gan radot arvien estētiskāku vidi”.

A.Skudra piebilst, ka šogad “Rīgas meži” ir gandarīti par iespēju sadarboties ar mākslinieci Elitu Patmalnieci pilnīgi jaunas un inovatīvas dobes veidošanā: “Mēs esam ieguvuši vienreizēju un neatkārtojamu mākslas darbu!”.

Māksliniece Elita Patmalniece: “Dobe ir lieliska! Šis ir jauns mākslas darbs, kas radīts dabā. Plaukstot un ziedot puķēm, dobe katru dienu mainīsies un kļūs vēl krāšņāka”.

Jāuzsver, ka E.Patmalnieces radītais mākslas darbs ir vietā, kur līdz šim dobe nav bijusi. Tādēļ pavasarī vieta tika īpaši sagatavota – noņemta zemes virskārta, dobes pamatne bagātināta ar “Rīgas mežu” pašu radīto kompostu. Arī tādējādi veicinot apstādījumu ilgtspēju.