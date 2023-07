Liepājas Jahtu ostā pietauvojies sens vācu burinieks!

FOTO. Liepājas Jahtu ostā piestājis sens vācu burinieks, kas būvēts 1897.gadā







“Iespaidīgs skats Jahtu ostā – līdzās Tramvaju tiltam pietauvojies vācu burinieks “Lovis”, kas būvēts tālajā 1897.gadā.

Šī nav pirmā reize, kad 36 metru garais divmastu kuģis ienācis Liepājā. Iepriekš tas Liepājas ostā viesojās 2012.gada vasarā, devās pārgājienā gar Baltijas jūras piekrasti no Gdaņskas līdz Turku. Šoreiz “Lovis” no Štrālzundes līdz Liepājai devies radošā glezniecības un zīmēšanas ceļojumā. Ceļotāji te plāno uzturēties līdz pat nedēļas nogalei, kad to būs iespējams redzēt arī laivu un kuģu parādes laikā, pasākuma “Pilsētas platumā no ezera uz jūru” ietvaros,” tā savā soctīkla “Facebook” profilā raksta Liepājas Speciālās Ekonomiskās zonas (LSEZ) pārstāvji.

Šīs nedēļas nogalē Liepājā notiks tradicionālie Jūras svētki, kas iesāksies 7.jūlijā ar jūrasbraucēju airēšanas sacensībām un kuģu un laivu parādi, pēc tam svētki turpināsies 8.jūlijā.

2023. gada Jūras svētku programmā, kas šogad notiks 8. jūlijā Liepājas Jūrmalas parkā, būs baudāma laba mūzika, amatnieku un mājražotāju tirgus un aizraujošas aktivitātes, lai radītu neaizmirstamus mirkļus visiem apmeklētājiem un īpašu atmosfēru pie Baltijas jūras, tā informē Liepājas pilsētas pašvaldība. Jūras svētku programmu variet lasīt ŠEIT!

