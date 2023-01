FOTO. Suns Falko, kas pazuda Vecgada vakarā Mālpils pagastā, laimīgi atradies

Tiek meklēts FALKO, kurš pazuda Vecgada vakarā netālu no Mālpils

Suns Falko, kas pazuda Vecgada vakarā Mālpils pagastā, laimīgi atradies







Ziņa papildināta 00:07.

Īsi pēc pusnakts, 2.janvārī, Falko saimniece dalījās ar satraucošām un priecīgām ziņām – ungāru vižla Falko ir laimīgi atrasts!!!

Portāla “la.lv” redakcijā pēc palīdzības vērsās izmisuši saimnieki. Nepilnus divus gadus vecais ungāru vižlas šķirnes suns vārdā Falko pazuda Vecgada vakarā īsi pēc pusnakts, ciemā Vite, kas atrodas Mālpils pagastā (Siguldas novads). Vite atrodas 6 km no Mālpils pagasta centra, 26 km no Siguldas centra un 54 km no Rīgas.

Saimniece Iveta stāsta, ka suni vietējā apkārtnē intensīvi meklē jau vairāk nekā 12 stundas, bet diemžēl pagaidām bez rezultātiem.

Lūgums līdzcilvēkiem – ja pamanāt rudu, īsspalvainu, vidēji liela auguma suni, centieties piesaukt vai pieturēt – suns ir ļoti draudzīgs un labestīgs. Diemžēl pazušanas brīdī sunim nebija kaklasiksnas, bet ir reģistrēts mikročips!

Taču tā kā ungāru vižlas ir ļoti ātri suņi, nevar izslēgt, ka suns jau atrodas tālu no pazušanas vietas.

Tiek gaidīta jebkāda informācija par iespējamo Falko atrašanās vietu. Ja jums ir šāda informācija, lūdzu, sazinieties ar saimnieci Ivetu – tel. +371 29 11 55 93 vai suņa audzētāju Danu +371 28 012 825.