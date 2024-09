FOTO. “Mamma sēņošanas laikā dzirdējusi, ka kāds pa mežu seko…” Ogres novadā kāda sēņotāja sastapusies ar lāci Ieteikt







21. augusts kādai sievietei Ogres novada Birzgales pagastā izvērtās satraukumu pilns. Sieviete rīta pusē bija devusies sēņot. Taču labi iecerētā sēņošana izvērtās par steidzīgu uzkāpšanu medību tornītī un palīdzības saucieniem. Sēņotājas dienas plānus izjauca lācis, vēsta portāls Medibam.lv.

Reklāma Reklāma

Sēņotājas dēls Dzintars žurnālam Medības pastāstīja, ka pusastoņos no rīta viņam piezvanījusi mamma, uztraukti stāstot, ka viņa sēžot medību tornītī un viņai apkārt pa jaunaudzīti staigājot lācis un rūcot… Esot jābrauc viņa glābt!

Lāča pēdas nospiedums

“Nekavējoties devos uz norādīto vietu un skaļi trokšņojot gāju uz tornīti. Zināju, ka tas palīdzēs aizbiedēt savvaļas dzīvnieku. Dzirdēju, ka pēc maniem kliedzieniem kāds pa krūmiem aizskrēja. Vēlāk mamma stāstīja, ka pat ierakstījusi skaņu, kādu izdvesis lācis.

Aizbraucām mājās un pēc stundām trijām, četrām devos paskatīties, vai nav palikušas lāča pēdas. Tās atradu bez grūtībām un nofotografēju. Pēdas bija vairākas vietās.

Mamma atcerējās, ka jau sēņošanas laikā dzirdējusi, ka kāds pa mežu viņai seko. Sākumā viņa krakšķiem nav pievērsusi uzmanību. Kad nācējs vairākas reizes ierūcies, viņa sapratusi, ka nav labi, un meklējusi glābiņu.

Vieta, kur pie mammas pienāca lācis, no Birzgales centra ir 1500 metru attālumā, 400 metru attālumā ir tuvākās mājas. Mūs māja ir 800 metru attālumā. Lācis pienāca ļoti tuvu mājām.

Mamma, protams, bija pārbijusies un teica, ka uz mežu vairs neiešot, taču jau tajā pašā vakarā viņa atkal devās sēņot… Lācis īstu sēņotāju nespēj piespiest palikt mājās, tomēr no tā jāuzmanās. Labi, ka bija mednieku ierīkotais tornītis, kurā paslēpties no ziņkārīgā dzīvnieka. Ieteicu viņai sēņojot uzvesties pietiekami skaļi, lai lācis viņai vairs netuvotos,” stāsta Dzintars.

Ielencot un rūcot, lācis uzdzen sēņotāju medību tornītī! Ziņo aculiecinieks

Kā sevi pasargāt pret lāci

Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem.

Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu.

Reklāma Reklāma