Princis Harijs un Megana Mārkla apmeklē "Cirque du Soleil" pirmizrādi

FOTO. “Man bija kauns…”: princis Harijs atklāj, kā juties, kad uzzinājis par Meganas Mārklas pašnāvības domām Ieteikt







Opras Vinfrijas jaunā dokumentālā projekta “The Me You Can’t See” jaunākajā sērijā piedalījies princis Harijs. Šī TV projekta sērijas var noskatīties AppleTV+ servisā un tieši Saseksas hercoga piedalīšanos gaidīja daudzi, īpaši tamdēļ, ka vēlējās uzzināt – vai būs kāds turpinājums stāstam pēc viņa paša un Meganas Mārklas skandalozās intervijas? Un, izrādās, ka turpinājums bija.

Princis Harijs šajā sērijā bija ļoti atklāts. Viņš izstāstīja Oprai gan par to savu dzīves periodu, kad bija atkarīgs no alkohola un narkotikām, gan arī par to, kā jutās tobrīd, kad viņa sieva viņam atklājusi, ka domā par pašnāvību.

Atceroties tās dienas notikumus, princis Harijs saka, ka viņam ir kauns par to, kā viņš tika vai pareizāk sakot – netika galā ar tā brīža situāciju.

“Man ir kauns par to, kā es risinājumu šo situāciju. Kad mēs ar sievu sēdējām zālē, turot viens otru aiz rokas, un izdzisa gaisma, Megana sāka raudāt. Man bija viņas tik neizsakāmi žēl un es tik ļoti dusmojos uz sevi, ka esam šajā realitātē, šajā situācijā iesprūduši. Man bija kauns, ka viss ir tik slikti, man bija kauns vērsties pie savas ģimenes, jo es zināju, ka nesaņemšu to, kas man nepieciešams,” – teica Harijs.

Atgādinām, ka runa ir par Saseksas hercogu parādīšanos saviesīgā pasākumā 2019.gada janvārī. Tolaik pāris apmeklēja šova “Cirque du Soleil” pirmizrādi un Megana bija sestajā grūtniecības mēnesī.

Gaidot dēliņu Ārčiju, Megana Mārkla netika galā ar stresu un sāka domāt par pašnāvību. To, ka ar viņu tas notiek, princim Harijam viņa pateica īsi pirms tam, kā viņi devās uz pirmizrādi. Par šo gadījumu Megana pastāstīja arī intervijā Oprai Vinfrijai.





















Princis Harijs un Megana piedalās Opras Vinfrijas sarunu šovā

“Es vienkārši vairs negribēju dzīvot. Man bija skaidra, reāla un ļoti biedējoša doma, kas tobrīd man likās vienīgā izeja un visu problēmu risinājums. Man bija kauns tajā atzīties Harijam. Bet es zināju, ka, ja es viņam nepateikšu, tad to izdarīšu. Es atceros, kā pateicu par to Harijam, un viņš ļoti stipri saspieda manu roku un teica: “Nē, es nedomāju, ka tā ir izeja… Neatstāj mani vienu.”

Fotogrāfijās no tā vakara ir redzams, ka Harijs ir drūms, lai gan dažos brīžos mēģina smaidīt. Tomēr Meganai tas izdodas labāk, nekā princim.

“Mēs turējāmies no visa spēka,” – tās dienas notikumus atceras Megana Mārkla.