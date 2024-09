Avārija uz Salu tilta

“Ja viņš būtu bijis dzērumā, tad tas daudz ko izskaidrotu, jo tāda uzvedība cilvēkam, kurš ir skaidrā, pavisam nepiedien! Es biju 99% pārliecināts, ka šis cilvēks ir vai nu piedzēries vai lietojis narkotikas. Beigās izrādās, ka viņš nebija dzēris. Bet tas, ko es redzēju un piedzīvoju, bija kaut kas šausmīgs,” portālam LA.LV noteic Kaspars Škinčs, kurš sociālajā platformā “X” bija padalījies ar bildēm no divu automašīnu sadursmes Ulmaņa gatvē.

Turpat arī bija norādījis: “Man šodien ir dzimšanas diena. Pieņemu arī dāvanas. Volvo “kroplis” (visticamāk pālī) mani gandrīz nonesa, tad, laikam jau bēgot, izraisīja avāriju.” Kaspars turpat arī aicināja Valsts policiju sniegt informāciju, vai vadītājs ir bijis dzēris un piedāvā sniegt arī savas liecības.

Portāls LA.LV nolēma noskaidrot, kas tad īsti tajā dienā notika.

Kaspars Škinčs, pirmais, kurš par 30. augusta rītā notikušo sadursmi informēja sabiedrību, portālam LA.LV norāda, ka dzimis teju laimes krekliņā, jo viņš palicis dzīvs pēc tikšanās ar agresīvu autovadītāju.

Pirms stāstām, kā notika avārija un kāpēc viens no sadursmē iesaistītajiem vadītājiem pēc notikušā bija emocionāli sagrauts, atgādinām, ka kādu par vainīgu var atzīt tikai tiesa.

Kaspars atceras tās dienas notikumus: “Es ar velosipēdu jau 15 gadus braucu garos gabalus. Sevi uzskatu par profesionāli, kas spēj braukt vienā plūsmā ar automašīnām, no tām es nebaidos. Tas ir iemesls, kāpēc savos ikdienas braucienos nereti dodos pāri Salu tiltam. Tur spēju attīstīt ātrumu līdz pat 40 km/h. Braucu arī 30. augustā. Pie Zaķusalas, kur ir izbrauktuve uz Salu tilta, es pat nepamanīju, ka man kāds ir aizmugurē. Tā arī nesapratu, kā viņš tur parādījās, bet milzīgā ātrumā aizbrāzās man garām, burtiski 1-2 centimetru attālumā – gar plecu. Salīdzinot ar citiem braucējiem, tieši šis Volvo vadītājs brauca daudz ātrāk. Es teiktu uz kādiem 90km/h. Būtu viņš man garām braucis pāris centimetrus tuvāk, es nezinu, vai mēs tagad runātu.”

Kaspars neslēpj, ka no šīs situācijas esot sabijies. Šādas sajūtas gan viņam esot netipiskas, bet par spīti emocijām, viņš turpinājis ceļu. Policiju par faktu, ka kāds viņu gandrīz notriecis uz ceļa, izdomājis netraucēt, jo neviens nav cietis, arī viņa velosipēds. Uzskatījis, ka policistiem pietrūks pierādījumu par notikušo un tie neko nedarīs. Atšķirībā no Lielbritānijas, kur likumsargi paceļot pat dronus, lai aizsargātu velobraucējus no autovadītājiem, kuri atļaujas braukt pārāk tuvu. Un par to arī tiekot bargi sodīti.

Ceļš pēc veiksmīgas izdzīvošanas velosipēdistu aizvedis līdz Mūkusalas aplim, kur viņš šo pašu auto pamanījis sastrēgumā un autovadītāju arī uzrunājis. “Es piebraucu viņam blakus un vienkāršā valodā teicu:” Klausies, Čalīt, tu vispār filtrē, ko tu dari?“ Viņš izskatījās diezgan satraucies. Iespējams izbrīnījās par to, ka esmu viņu panācis. Es vēl pajautāju, vai viņš pie stūres atrodas dzērumā, vai ir pie pilna saprāta. Šis cilvēks atbildes vietā uzspieda uz gāzi un atkal aizbrauca projām. Vizuāli izskatījās, ka viņš brauc gana agresīvi – maina joslas, visus apdzen. Es sapratu, ka šī persona pie stūres uzvedas neadekvāti.”

Kaspars stāsta, ka ar velosipēdu agresīvo braucēju būtu bijis grūti panākt un apturēt, tāpēc viņš tam nav sekojis.

“Un tad es ieraudzīju avāriju. Piebraucot tuvāk sapratu, ka iesaistīts tas pats auto, kurš mani gandrīz notrieca Salu tilta vidū. Tā vadītājam bija redzamas asinis uz sejas. Es ierosināju saukt policiju.”

Stāstu turpina Jevgēņijs. Viņa tēvs retu reizi, kad ar auto kaut kur izbraucot ārpus mājas, bet 30.augustā devies savās darīšanās un neveiksmīgā kārtā trāpījies tieši tajā ceļa posmā, kuru izvēlējās tas pats autovadītājs, kurš tikko aci pret aci bija ticies ar velosipēdistu Kasparu un … iespējams, uztraukumā nodomājis aizbēgt.

“Policijas protokolā rakstīts, ka avārija bija pulkstenis 10:24 . Tajā brīdī uz ceļa bija diezgan daudz mašīnu. Mans tēvs brauca pa savu joslu, ievērojot visus ceļu satiksmes noteikumus. Viņš pamanīja spogulī, ka no aizmugures tuvojas “Volvo” markas automašīna un pēc pieredzes jau saprata, ka šī auto ātrums ir neadekvāts esošajai situācijai. Varbūt “Volvo” vadītājam saule spīdēja acīs, mēs to nezinām. Varbūt viņš nenovērtēja, kas viņam ir priekšā. Mans tēvs saprata, ka tas vadītājs var nepaspēt nobremzēt, tāpēc auto stūri pagrieza mazliet pa kreisi, lai izvairītos no sadursmes, bet paliktu savā joslā. Un tiešām, tēvs nekļūdījās… Volvo vadītājs nepaspēja nobremzēt un, lai arī viņš mana tēva auto mēģināja apbraukt no labās puses, notika sadursme. Ātrums Volvo auto bija nenormāls, jo vēl tagad redzams, ka bremzēšanas ceļš uz asfalta ir ļoti garš.”

Jevgēņijs skaidro, ka piekritis sarunai ar portālu LA.LV, jo uztraucies par tēva emocionālo veselību. Policija vēl joprojām (līdz intervijas rakstīšanas brīdim 08.05.24 – teju desmit dienas pēc sadursmes – I.S.) nebija lēmusi, kurš šajā avārijā ir cietušais. Laimīgā kārtā Jevgēņija tēvs sadursmē fiziski necieta, bet…nespēj mierīgi gulēt, jo viņa mašīnai nebija KASKO apdrošināšanas, kas nozīmē, ja policijas acīs vainīgais nebūs Volvo vadītājs, tad viņam nāksies segt ar Volvo automašīnas remontu saistītos izdevumus.

Arī tuvumā esošās videokameras neesot darbojušās, kas nozīmē – video ieraksta par notikušo nav. Tāpēc vienīgā cerība ir ļaudis, kuri sadursmes brīdi redzēja un viņu auto videoreģistrators ir fiksējis sadursmes brīdi.

Jevgēņijs turpina: “Volvo vadītājs uz vietas savu vainu neatdzina. Notiek izmeklēšana un nav zināms, kurš ir vainīgs, lai arī viss šķiet loģiski. Mums vēl ir versija, ka cilvēks bija aizmirsis uzvilkt brilles, jo sadursmes brīdī to viņam neesot bijis. Mans tēvs to skaidri redzēja, ka aptuveni 60 – 70 gadus vecais vīrietis brilles uzlicis vien tad, kad atbraukusi policija. Varbūt tiešām neredzēja tos pārējos auto. Ar šo informāciju papildinājām savu iesniegumu, lai policija noskaidro, vai šim autovadītājam bija jālieto brilles brīdī, kad viņš sāka braukt ar savu auto.”

Jevgēņijs arī piebilst, ka sadursmes fotogrāfijās vīrietis ielas vidū ar telefonu ir viņa tēvs, nevis kā citi kļūdaini var domāt – Volvo vadītājs.

Diemžēl ar pašu Volvo vadītāju mums neizdevās sazināties, bet Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone portālam paskaidroja: “30. augustā ap pulksten 10.20 Rīgā, K. Ulmaņa gatvē notika sadursme starp automašīnu Volvo un Volkswagen. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas automašīnas Volvo vadītājam, iespējams, palika slikti ar veselību un viņš tika nogādāts medicīnas iestādē. Alkohola reibums viņam netika konstatēts. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona necieta. Par notikušo Valsts policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu un skaidro negadījuma apstākļus.”

Man šodien ir dzimšanas diena. Pieņemu arī dāvanas.

Volvo kroplis (visticamāk pālī) mani gandrīz nonesa, tad, laikam jau bēgot, izraisīja avāriju.

Ja ir iespēja, @Valsts_policija informējiet vai vadītājs tiešām bija dzēris? Ja nepieciešams varu sniegt liecības.

