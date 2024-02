FOTO. Neapturamie! Latvijas basketbola izlase uzrāda lieliskus rezultātus un tiek atzīta par “karstāko” komandu pasaulē

Starptautiskā basketbola federācija ir apkopojusi pašreizējos datus par labākajām basketbola izlasēm visā pasaulē. Latvijas valstsvienība pašlaik uzrāda vislabāko rezultātu, kļūstot par “karstāko” komandu pasaulē.

Latvija šobrīd izcīnījusi 23 uzvaras no 26 spēlēm. Procentuāli – 85,5 % uzvaru.

Austrālija, kas ierindojas otrajā vietā, guvusi 27 uzvaras, četrus zaudējumus (87,1%), taču trešajā vietā ir Vācija (79,5% uzvaru).

Ceturtajā vietā ierindojas Kanāda, gūstot 23 uzvaras un septiņus zaudējumus, savukārt piektajā vietā ir Francija ar 25 uzvarām un 8 zaudējumiem.

