FOTO. No pussagruvušas būdiņas līdz miljonāra villai. Dīvaini īpašumi, ko latvieši pārdod Baltkrievijā







Sludinājumu portāli mēdz pārsteigt un tur atrodamās pērles nereti soctīklotāji plaši un gari apspriež. Pierasts, ka ss.com sērfot vietējos piedāvājumos, bet, kā izrādās, tur ir arī sadaļa “ārpus Latvijas robežām”. Skatāmies, kādus īpašumus latvieši pārdot Baltkrievijā – tā ir vienīgā redzamā valsts. Skatāmies!

1. Būdiņa, ko var iegādāties tikai par 2000 eiro.

Foto: ss.com

Pārdod māju ciematā Stakli, Vitebskas apgabals, Verhņedvinskas rajons. Koka māja ar 3 istabām, virtuvi, priekštelpu un koridoru. Krāsns apkure. Pagalmā atrodas pirts. Māja atrodas 6 km attālumā no Latvijas robežas un tikai 1 km no Bigosovas centra.

2. 6000 eiro par būdiņu netālu no Daugavpils.

















Pārdod māju ciematā Dvornoje Selo, Mioru rajons, Vitebskas apgabals, Baltkrievija. 80 km no Daugavpils. 6–7 km līdz Mioriem pa labu asfaltētu ceļu. Netālu atrodas ezers

Mājas apraksts:

Koka māja, izmērs 10×5 m

3 istabas, virtuve, priekštelpa, koridors

Krāsns apkure

Pagalmā aka, no kuras mājā ievilkts ūdens

Ir automātiskā veļas mašīna

Pievilkts kabeļinternets

Māja jau atbrīvota.

6–7 km līdz Mioriem. Netālu atrodas feldšeru-akušieru punkts, pasts, bibliotēka. 3 reizes nedēļā kursē auto veikals. Cena – pēc vienošanās.

3. 11 000 eiro un būdiņa ar zaļiem logu rāmjiem ir tava.









Pārdod māju ciematā, centrā, blakus veikalam. Māja atrodas ciemata centrā, blakus veikalam, apkārtnē atrodas divi lieli ezeri.

Mājas apraksts:

Divas istabas

Tualete un duša mājā

Ūdensvads un kanalizācija pievienoti mājai

Krāsns apkure

Papildu ēkas un teritorija: pirts, šķūnis, dārzs. Cena – pēc vienošanās.

4. Pārdod par 55 000 eiro māju vai maina pret īpašumu Rīgā.

























Sludinājumā rakstīts, ka pārdod vai maina pret nekustamo īpašumu Rīgā vai Rīgas raj. Mājai nav pilnīgi pabeigti iekšdarbi, viss nepieciešamais materiāls ir uz vietas, var dzīvot tūlīt visas komunikācijas ir pieslēgtas (gāzes apkure, centrālais ūdens, elektrība, internets), viena istaba, virtuve, vaņņas istaba un tualete ir gatavi, majā zalē ir kamīns un virtuvē krievu krāsns. Ļoti skaistā vietā priežu mežā pie ezera. Mājas teritorijā ir dīķis ar karūsām, siltumnīca un dārzs ar augļu kokiem un krūmiem. Māja atrodās 150km no Minskas un 100km no Vitebskas.

5. Grezna bagātnieku villa par 255 000 eiro.





































































Pārdod unikālu dzīvojamo kompleksu (muižu) Baltkrievijā. Māja atrodas Vitebskas apgabalā, Polockas rajonā, Daletskas ciemā, gleznainā vietā pie Sujas ezera. Netālu atrodas arī Šatu ezers, kas savienojas ar Turovļas, Sujas, Gomeļas un Janovas ezeriem, veidojot skaistu dabas kaskādi.

Īpašuma apraksts:

Divstāvu kotedža (2017. gada būvniecība)

Zemes platība – 0,25 ha

Privāta stāvvieta 2 automašīnām

Divlīmeņu pirts

Skaists ainavu dizains ar rožu dārziem, skujkokiem un augļu kokiem

Automātiskā pilienveida laistīšanas sistēma no Gardena

Bruģēti celiņi un metāla žogs ar dekoratīviem kalumiem

🏠 Mājas parametri:

Kopējā platība – 171,6 m²

Dzīvojamā platība – 145,5 m²

Virtuve – 20,6 m²

Balkons un terase ar skatu uz ezeru un dārzu

Būvēts no gāzbetona blokiem, apšūts ar klinkera flīzēm un dekoratīvajiem arhitektūras elementiem

Metāla dakstiņu jumts

Individuāla apkure – elektriskā vai cietā kurināmā katls (Čehijas ražojums)

Ierīkota “siltās grīdas” sistēma un radiatoru termoregulatori

Ūdensapgāde – vietējā (aukstais un karstais ūdens)

Kanalizācija – vietējā

Gāze – gāzes baloni

Dizainera veidots interjers ar augstvērtīgiem Eiropas materiāliem

Plaša viesistaba ar izeju uz terasi

Mēbelēta virtuve no dabīgā koka ar modernu tehniku

Trīs gaišas guļamistabas

Dizaina kaltā kāpņu margas

Panorāmas veranda (“Sun Room”) ar siltajām grīdām

Pirts (52 m²): Celtniecību veica uzņēmums “Edelweiss” (Minska). Būvēta no dabīgā koka baļķiem. Metāla dakstiņu jumts

1. stāvs: sauna, dušas zona, baseins, atpūtas telpa ar kamīnu, sanitārais mezgls

2. stāvs: atpūtas istaba, divi balkoni (ar skatu uz ezeru un dārzu)

Dizaina apdare ar rokām kaltiem elementiem un rotangpalmas mēbelēm

Alternatīvā apkure: norvēģu čuguna kamīns (Jotul), kopējā mājas apkures sistēma

Siltās grīdas un gaisa kondicionieris

Drošība: Visa teritorija aprīkota ar signalizāciju

Durvis, logi un izejas atbilst augstākajiem drošības standartiem

Privāta atpūtas zona pie ezera: 12 metru pontons privātai lietošanai

Attālumi:

Polocka – 21 km

Minska – 180 km

Viļņa – 250 km

Ideāli piemērots gan dzīvošanai, gan uzņēmējdarbībai! (lauku tūrisms, zveja, medības, svinības, fotosesijas u.c.) Cena pēc vienošanās.

Apskate pēc iepriekšējas vienošanās, līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase).