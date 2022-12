Prezidents ar kundzi godina sociālos darbiniekus

FOTO. Palīdzēt otram ir vieglākais darbs pasaulē! Prezidents ar kundzi godina sociālos darbiniekus Ieteikt







Pirmdien, 5.decembrī, uzņēmuma “Orkla Latvija” rīkotajā Pateicības pēcpusdienā, klātesot Valsts prezidentam Egilam Levitam ar kundzi, tika godināti 47 sociālo dienestu darbinieki no visas Latvijas, kas līdzdarbojušies Laimas labdarības namiņa iniciatīvas realizācijā.

Uzņēmums “Orkla Latvija” “Laimas šokolādes muzejā” bija aicinājis četrdesmit septiņus sociālo dienestu darbiniekus no trīspadsmit reģioniem un četrām pilsētām, lai, novērtētu nesavtīgo darbu un sociālo dienestu darbinieku ieguldījumu labdarības iniciatīvas realizācijā, klātesot Valsts prezidentam Egilam Levitam ar kundzi Andru Leviti.

Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents Egils Levits atzīmēja: “Ziemassvētku laikā mēs domājam par saviem līdzcilvēkiem. It sevišķi par bērniem, jo bērnu sapņi ir tīri, piepildāmi. “Laimas” labdarības namiņš parāda sabiedrības atvērtību labdarībai, solidaritātei un savstarpējai palīdzībai. Taču solidaritātei līdzcilvēku vidū ir jābūt visu gadu.

Palīdzība tiem, kuriem neiet tik labi, būtu jānodrošina ikdienā. To visa gada garumā kā savu sūtību veic sociālie darbinieki. Jūs darāt cēlu darbu, kas padara mūsu sabiedrību labāku. Tā ir emocionāli grūta profesija, un, lai tajā strādātu, ir nepieciešama misijas apziņa. Tā jums patiešām ir!”

Savukārt, Andra Levites kundze, uzrunājot sociālo dienestu darbiniekus, bilda: “Pasaule ir pilna ar sarežģītiem jautājumiem, uz kuriem ir grūti atrast pareizo atbildi. Bet ir arī daži viegli jautājumi. Tie ir: “Vai tu gribi palīdzēt un vai tu vari palīdzēt?” Un, ja atbilde ir “jā”, tad viss notiek!”

“Šogad Laimas labdarības namiņš pārkāpj otrā gadu desmita slieksni. Varam tikai minēt, vai tas būtu iespējams, ja nebūtu ne tikai mūsu uzņēmuma vēlmes rīkot šo labdarības iniciatīvu, visu labo rūķu, kas gadu laikā ir palīdzējuši piepildīt teju 11 tūkstošu bērnu sapņus, bet arī sociālo darbinieku, kuri apzinājuši tās ģimenes visā Latvijā, kam šīs dāvanas bijušas īpaši gaidīts Ziemassvētku brīnums un apliecinājums tam, ka sapņi piepildās!”, sveicot sanākušos teica Toms Didrihsons, “Orkla Latvija” valdes priekšsēdētājs.

Sociālie darbinieki, kas mērojuši ceļu no dažādām Latvijas vietām, kā Liepāja, Ventspils, Daugavpils, Valmiera, arī tādiem novadiem kā Preiļu, Limbažu, Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas un citiem, saņēma pateicības rakstus un saldas dāvanas no “Orkla Latvija”, kā arī – no Valsts prezidenta un viņa kundzes, kas jau vairākus gadus ir Laimas labdarības namiņa patronese. Valsts prezidents ar kundzi arī iepazinušies ar bērnu rakstītajām vēlmēm Laimas labdarības namiņa pastā, un sarūpējuši dāvanas divām latviešu un ukraiņu daudzbērnu ģimenēm.

“Adventes laiks ir laiks, kad katrs no mums pārvērtē izdarīto un tos darbus, kas nav paveikti, tuvojoties gadu mijai. Katram labas gribas cilvēkam svarīgi ir iepriecināt otru un to var izdarīt sagādājot brīnumu, kam tic arī pieaugušie, ne tikai bērni. Milzum liels gandarījums, kad tiek iepriecināts bērns, sūtīti labie nodomi un no sirds teikti mīļi vārdi, ko dažreiz atcerēties visu mūžu.” Savā uzrunā klātesošajiem bilda Anna Jegorova, Aukšdaugavas sociālā dienesta vadītāja, viena no ilggadīgākajām darbiniecēm, kas iesaistīta Laimas labdarības namiņa iniciatīvā.

Sociālo dienestu darbinieki uz pasākumu bija aicināti kopā ar savām jaunākajām ģimenes atvasēm, kam šajā dienā bija iespēja gan piedalīties šokolādes darbnīcās, gan kopā ar vecākiem un vecvecākiem iepazīt Laimas šokolādes muzeja ekspozīciju. Savukārt, par īpaši sirsnīgu muzikālo pavadījumu gādāja mūziķis Kārlis Kazāks.

Laimas labdarības namiņš šogad darbojas līdz 18. decembrim. Ikviens atbalstītājs aicināts apmeklēt projekta mājas lapu www.laimasnamins.lv, kā arī Laimas labdarības namiņa vēstniecības klātienē: Liepājā (Liepājas teātrī), Cēsīs (Vidzemes koncertzālē “Cēsis”) un Rēzeknē (Latgales vēstniecībā “Gors”), kur gan virtuāli, gan klātienē iespējams iepazīties ar bērnu gatavotajām kartītēm un vēlmēm, izvēloties, kuru no tām piepildīt. Kad kartīte izvēlēta un dāvana sarūpēta, aicinām aizpildīt pieteikuma formu projekta mājas lapā. Dāvanu ikviens var nodot tuvākajā “DPD” paku skapī vai lielākas dāvanas nosūtīt ar “DPD” kurjeru bez maksas.