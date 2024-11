Dubaija

Laikā, kad Latvijā valda ziema, arvien vairāk vilina iepazīt tālas un eksotiskas valstis, kas lutina ar saules siltumu. Tomēr, lai līdz šiem galamērķiem nokļūtu, Latvijas ceļotājiem nākas pārsēsties no vienas lidmašīnas otrā un pat, iespējams, trešajā vai ceturtajā lidmašīnā. Dubaija šādiem ceļotājumiem ir īpaši lielisks pieturpunkts, ko būtu vērts paturēt prātā, plānojot nākamo ceļojumu.

Kāpēc būtu vērts izvēlēties Dubaiju pārlidojumu pieturpunktam?

Dubaija ir ideāli piemērota vieta pārlidojumu pauzei: ērta transporta satiksme un daudzas apskates vietas ļauj bagātināt ceļojumu ar lieliskiem iespaidiem pat īsā laika periodā. Tikai dažu stundu laikā var apskatīt tādas ikoniskas vietas kā Burž Kalifa (Burj Khalifa) un platības ziņā lielāko iepirkšanās un izklaides centru pasaulē “Dubai Mall”, kas nodrošina gan iepirkšanās, gan ēdināšanas, gan atpūtas iespējas. Tāpat var vienkārši izbaudīt pludmali vai pastaigāties pa krāsainajiem austrumu tirgiem. Ultramodernās arhitektūras un tradicionālās arābu kultūras kontrasts padara Dubaiju par patiesi neaizmirstamu pieturas pilsētu.

Ka gūt īsās pieredzes maksimālo labumu?

Ierodoties Dubaijas Starptautiskajā lidostā (DXB), tūristiem tiek nodrošināta bezmaksas SIM karte ar 1 GB mobilo datu uz 24 stundām, kas ļauj ērti uzturēt sakarus un orientēties pilsētā.

Pārvietošanās Dubaijā ir ērta, pateicoties pārdomātai transporta sistēmai, jo īpaši metro, kas savieno lidostu ar galvenajām zonām un lielākajiem iepirkšanās centriem. Šis pilnībā automatizētais tīkls, kas ir aptuveni 90 km garš, ļauj ātri piekļūt populārām apskates vietām.

Tūristiem, kuri vēlas redzēt vairāk īsā laikā, ir pieejama ekonomiska iespēja – Dubaijas pieturvietu caurlaide (Dubai Stopover Pass). Tā dod iespēju 36 stundu laikā apmeklēt divas, trīs vai četras izvēlētas atrakcijas, ietaupot laiku un naudu.

Tiem, kas dod priekšroku pilsētas apskatei, ir pieejami komfortabli pilsētas apskates (City Sightseeing) autobusu tūres ar “hop on, hop off” formātu, dodot iespēju brīvi izkāptu interesējošās pieturās un pēc tam turpinātu maršrutu. Šīs biļetes ir derīgas gadu, tāpēc tās ir ērtas atkārtotiem pilsētas apciemojumiem. Turklāt tūristi var saņemt 5% PVN atmaksu par visiem pirkumiem, kas padara iepirkšanos Dubaijā vēl pievilcīgāku.

8 stundas Dubaijā: Dubaijas centra izpēte

Pat ierobežotā laikā ir iespēja piedzīvot Dubaijas galvenās atrakcijas, sajust pilsētas ritmu un atmosfēru. Piedzīvojumu būtu ieteicams sākt ar pasaulē augstākās ēkas un pilsētas simbola Burž Kalifa apciemojumu, līdz kuram ērti var nokļūt ar metro. Braucienu uz 124. vai 125. stāva skatu platformu ieteicams ir rezervēt iepriekš tiešsaistē. Turklāt 148. stāvā 555 metru augstumā atrodas pasaulē augstākais skatu laukums, bet 122. stāvā atrodas restorāns “At.mosphere” ar panorāmas skatu uz pilsētu.

Nākamā pietura var būt “Dubai Mall”, kas atrodas blakus Burž Kalifa. Tirdzniecības centra platība pārsniedz vienu miljonu kvadrātmetru, un tajā ir 1200 veikalu, olimpiskā izmēra slidotava, daudzi restorāni, dejojošas strūklakas un milzīgs akvārijs, kas piesaista visu apmeklētāju uzmanību.

12-16 stundas Dubaijā: vecpilsētas atmosfēras sajušana

Pēc Dubaijas centra rosīgās atmosfēras iepazīšanas ir vērts doties uz vecpilsētu, lai atklātu tās vēsturi. Tradicionālie tirgi pie Dubaijas līča joprojām glabā seno tirdzniecības laiku garu.

Laba vieta, kur sākt, ir vēsturiskais Al Fahidi rajons, kas pazīstams ar šaurajām ieliņām, muzejiem un kultūras centriem. Pēc tam var izmantot iespēju ar tradicionālo abra laivu pārcelties pāri Dubaijas līcim dodieties uz Deiras tirgu – vērts pieminēt, ka šāds brauciens maksā vien 1 dirhēmu (aptuveni 0,25 centus). Deiras labirinta ielās var atrast zeltu, garšvielas, tekstilizstrādājumus un unikālus suvenīrus, kas atspoguļo Austrumu eksotiku un atstāj spilgtu iespaidu.

24 stundas Dubaijā: vienas dienas maršruts

Rīts : āra entuziasti var sākt dienu kādā no Dubaijas daudzajām pludmalēm vai pludmales klubiem, baudot sauli, peldoties vai nodarbojoties ar ūdens sporta veidiem. Golfa cienītājiem ir pieejami augstākās klases golfa klubi: “Emirates Golf Club”, “Dubai Creek Golf & Yacht Club” un “Jumeirah Golf Estates”. Vēl viena iespēja ir sākt savu rītu, apmeklējot Burž Kalifa, augstāko ēku pasaulē, kas atrodas tikai 15 minūšu attālumā no lidostas. Panorāmas skati no skatu laukumiem un satriecošā ēkas arhitektūra atstās neaizmirstamu iespaidu.

Diena : nākamais pieturas punkts ir “Dubai Mall”, kas atrodas Burž Kalifa pakājē. Vieta, kur varat ienirt iepirkšanās pasaulē, sākot no luksusa zīmoliem līdz vietējiem modes preču veikaliem un suvenīriem, kā arī apmeklēt Dubaijas akvāriju un zemūdens zoodārzu ar burvīgu jūras faunas kolekciju, slidotavu un slaveno Dubaijas strūklaku. Pusdienās var doties uz “Time Out” tirgu, kas atrodas netālu, iepirkšanās kompleksā “Souk Al Bahar”. Šis gastronomiskais tirgus apvieno labākās vietējās iestādes ar dažādām virtuvēm katrai gaumei.

Vakars : Dubaijas ēdienkarte ir plaša, un tajā ir kaut kas atbilstošs katrai gaumei, sākot no pasaulslavenu šefpavāru darinājumiem līdz vietējiem kulinārijas talantiem, kas pārstāv pilsētas pamatiedzīvotāju virtuves. Neaizmirstamam vakaram var rezervēt galdiņu restorāna “CÉ LA VI” terasē viesnīcas “Address Sky View” 54. stāvā, lai apbrīnotu panorāmas skatu uz Dubaijas sirdi un nobaudītu ēdienus, kas gatavoti no labākajām sastāvdaļām ar Āzijas un Amerikas akcentu.

Nakšņošana : Tiem, kas meklē dzīvīgu atmosfēru, jāplāno nāktsmītni Dubaijas centrā vai rosīgajā Biznesa līcī, kur ir pieejamas daudzas viesnīcas, kas piemērotas katram budžetam, tikai 15 – 20 minūšu brauciena attālumā no lidostas. Tiem, kam vairāk kārojas brīnišķīgus skatus uz Dubaijas panorāmu, vajadzētu apmesties kādā no “Palm Jumeirah” viesnīcām. Ir arī lieliskas iespējas Dubaijas jahtu piestātnē, kā arī “Jumeirah Beach Residence” un “Jumeirah Lakes Towers”.

48 stundas Dubaijā: divu dienu maršruts

Pirmā diena .

No rīta var izpētīt populāras vietas un doties tālākās pastaigās. Lieliska izvēle ir “Dubai Mall”, kur var iegremdēties iepirkšanās, gastronomijas un izklaides pasaulē, kā arī viegli piekļūt citām slavenām apskates vietām, piemēram, Dubaijas strūklaka, Burž Kalifa un iepirkšanās kompleks “Souk Al Bahar”.

Grupu ekskursiju cienītāji var doties pilsētas apskates tūrē ar “City Sightseeing” autobusu, kas ļauj ērtā tempā apmeklēt gleznainās pilsētas vietas “hop on, hop off” formātā.

Pludmales atpūtas kārotāji var doties uz “Sunset Beach”, “Kite Beach” vai “The Beach at JBR”, kur var peldēties, sērfot vai vienkārši atpūsties pie jūras. Golfa cienītāji var izmēģināt “The Montgomerie”, kas atrodas “Emirates Hills”, vai apmeklēt “Topgolf Dubai” ar trīs līmeņu izklaides kompleksu un treniņu laukumu.

Vakarā ir vērts doties uz vecpilsētu un iepazīt vairāk emirāta bagāto vēsturi, kā arī nogaršot tradicionālos ēdienus, piemēram, “Al Khayma Heritage” vai “Arabian Tea House” restorānā.

Otrā diena .

Rītu ir vērts sākt ar saullēkta safari tuksnesī, ko piedāvā daudzi ekskursiju organizatori. Pēcāk var baudīt arī braucienus pa kāpām uz smilšu dēļa, kamieļu izjādes un nometni ar arābu gardumiem un kultūras izklaidi.

Tematiskie parki ir lieliski piemēroti dienas programmai. Ar saviem braucieniem un amerikāņu kalniņiem “IMG Worlds of Adventure” ir laba izvēle siltajos vasaras mēnešos. Ūdens entuziasti novērtēs ūdens atrakciju parku “Aquaventure Atlantis”. Pēc rosīgas dienas var palutināt sevi ar spa vai hammam apmeklējumu. Daudzas viesnīcas Dubaijā piedāvā augstākās klases veselības un spa procedūras.

Otro dienu var noslēgt ar vakariņām kādā no “Atlantis” restorāniem, piemēram, “The Palm” vai kaimiņu “The Royal”. Mājās ir kulinārijas dārgakmeņi, piemēram, “Nobu”, “Ossiano”, “En Fuego”, “Ling Ling”, “Milos” un “La Mar” piedāvās nogaršot gardēžu virtuvi, ko papildinās brīnišķīgi skati uz Persijas līci un apkārtējiem kūrortiem. Lieliskus restorānus var atrast arī Dubaijas jahtu piestātnē vai “Jumeirah Beach Residence”, kas atrodas aptuveni 35 minūšu brauciena attālumā no Dubaijas Starptautiskās lidostas.

Nepilna diena, viena diena vai vairākas dienas – Dubaija katram ceļotājam piedāvā iespējas, kā aizpildīt laiku, bagātinot savu ceļojumu pieredzi! Ja ir plānots ceļojums ar vairākiem pārlidojumiem, vienu pieturpunktu noteikti ir vērts ieplānot Dubaijā!

