Kā mājas un dzīvokļus pērk sev Dubaijā

FOTOREPORTĀŽA. Kā mājas un dzīvokļus pērk sev dubaijieši – tas jūs patiesi pārsteigs! Ieteikt







Vai kāds Latvijas iedzīvotājs būtu tik drosmīgs, ka ilgi kāroto mājokli – vienalga, vai tas būtu dzīvoklis, vai privātmāja, viņš varētu jau uzreiz par naudu nopirkt tikai vēl idejas līmenī uz papīra, skatoties uz zaļu pļavu vai vienkārši būvlaukumu kā minimums bez attiecīgas tehnikas pie tā? Atbilde ir visai droša – diez vai mēs šādam attīstītājam uzticētos, lai par zilu gaisu jau maksātu naudu!

Reklāma Reklāma

Apvienoto Arābu emirātu pilsētā Dubaijā tieši tā arī tā notiek. Portālam LA.lv bija ekskluzīva iespēja ielūkoties, kā notiek nekustamo īpašumu attīstītāja “Eagle Hills” projektu attīstība, proti, kā iedzīvotāji izvēlas savus nākotnes mājokļus.

Tā kā kāre pēc savas mājvietas šobrīd Dubaijā ir liela, projekti tiek izpirkti momentā – kā karsti pīrādziņi. Un tā jau notiek vairākus gadus.

Neraugoties uz to, vai tas ir dzīvoklis, birojs nākotnes debesskrāpī, vai vidusšķiras rindumāja ar nelielu dārziņu, vai ekskluzīva privātmāja uz mākslīgas salas – visus šos īpašumus dubaijieši vai iebraucēji nopērk/iemaksā jau daļu kapitāla, vēl tiem esot tikai uz papīra, bet reāli dzīvē šajā vietā ir vēl līdzena, akmeņaina zeme un smiltis.

Kā tas nākas, ka pircēji notic, riskē, uzticas? “Eagle Hills” skaidro, ka tā ir gadiem uzkrāta pieredze un piemēri – visi projekti ir realizēti, neviens projekts nav kavēts, sākotnējās cenas nav pārskatītas vai mainītas.

Kā izvēlēties to, ko tu vēlēsies? Dubaijieši tad dodas uz attīstītāja biroju, kur jau aģenti parāda “modeli”, kā pēc noteikta laika vide izskatīsies – kā būs novietotas ielas, kā izskatīsies kaimiņa sēta, kur rietēs un kur lēks saule, cik tālu kas atradīsies no galvenajām ielām. Katrs pircējs tad izvēlas sev un savai kabatai tīkamāko, un nopērk, – skatoties vien uz spēļu mājiņām no kartona.

Ekskluzīvākos gadījumos pieejamas tā saucamās demo mājas, kas ir pilnībā aprīkotas un iekārtotas līdz pedējam sīkumam – saklātas gultas, trauki uz galda, ziedi vāzēs, baseins ūdenī, kuras grils, un iekārtota pat mājkalpotājas istabiņa, tad pircējs var izstaigāt dažādus variantus un izlemt, kas vairāk iekrīt sirdī, lai gan turpat aiz loga ir bezgalīgs plašums smilšu un pāris smago mašīnu, neviena zaļuma un ticības tam, ka pavisam drīz tur būs ģimenēm draudzīgs, apdzīvots ciemats.

Dubaijieši turklāt visbiežāk izvēlas jau pilnībā gatavas mājas, jo, izvēloties mitekli, paralēli ir piedāvājums, kādus materiālus, kādas krāsas un toņus cilvēks vēlēsies savā nākotnes mājā, tā ietaupot laiku, skraidot pa veikaliem un pašam izvēloties, kādu remontu veikt.

Reklāma Reklāma

Celtniecības tempi ir ātri. Debesskrāpjiem vienu stāvu pabeidzot nedēļas laikā, mājas ir gatavas vidēji divu gadu laikā.