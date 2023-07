Dīzeļvilcienu jaunais krāsojums

“Pasažieru vilciens” savā tērzēšanas platformas “Twitter” kontā dalījies ar lieliskiem jaunumiem:

“Jau tuvākajās dienās pārvadāt pasažierus dosies jauna krāsojuma dīzeļvilciens. Ņemot vērā dīzeļvilcienu noskrējienu, atbilstoši remontu programmai ir uzsākts to kapitālais remonts, tai skaitā krāsojuma atjaunošana. Pakāpeniski veidosim ritekļu dizainu vienotā stilā.”

Viņi paskaidro, ka “signāla dzeltenā krāsa, kas transporta nozarē tiek izmantota drošības un redzamības nodrošināšanas nolūkos, funkcionālais antracīta pelēkais tonis, uz kura izcelties dzeltenajiem elementiem, ir ne vien jauno elektrovilcienu eksterjerā, bet būs arī dīzeļvilcienu korpusa krāsojumā.”

Atgādinām, ka saistībā ar grupas “Prāta vētra” koncertu Liepājā 22.jūlijā norīkots viens papildu vilciens no Rīgas uz Liepāju un viens no Liepājas uz Rīgu, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” pārstāvji.

Vilciens no Rīgas Centrālās stacijas uz Liepāju izbrauks sestdien, 22.jūlijā, plkst.13.49. No Liepājas uz Rīgu vilciens izbrauks pēc koncerta svētdien, 23.jūlijā, plkst.1.15 un Rīgā pienāks plkst.4.28.

“Gads bez kalendāra” koncerttūri “Prāta vētra” sāka pērn ar koncertiem Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Ventspilī un Rīgā. Liepājā koncerts notiks stadionā “Daugava”, kas atrodas aptuveni 40 minūšu gājienā no dzelzceļa stacijas.

“Pasažieru vilciens” ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš “Pasažieru vilciens” 100% bija “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.