FOTO. Pie Krievijas vēstniecības Rīgā plašs interesentu pulks aplūko iznīcināto Krievijas okupantu tanku “T-72B”

Piektdien, Krievijas īstenotā kara pret Ukrainu gada dienā, pretim Krievijas vēstniecībai pulcējas pāris simti cilvēku, tajā skaitā, lai aplūkotu Ukrainas bruņoto spēku iznīcināto Krievijas okupantu tanku “T-72B”, novēroja aģentūra LETA.

Līdz šim kara gadadienas pasākumi aizritējuši mierīgi un nekādi būtiski incidenti nav konstatēti, aģentūrai LETA pastāstīja Valsts policijas pārstāvji.

Ap 40 iedzīvotāji iepretim Krievijas vēstniecībai ar plakātiem pauž atbalstu Ukrainai. Tuvāk pie Kongresa nama iedzīvotāji gatavo ierakumu sveces Ukrainas armijai.

Tāpat daļa izmanto iespēju fotografēties pie iznīcinātā Krievijas okupantu tanka. Vairāki cilvēki skandē ierasto vēlējumu “Slava Ukrainai! Varoņiem slava!”.

Savukārt pretī Ukrainas vēstniecībai cilvēki dedzina svecītes un noliek ziedus.

Gaisotne Kronvalda parkā ir mierīga. Šeit plkst.15 bija jānotiek kādas privātpersonas pieteiktai sapulcei, kurā bija plānots izrādīt solidaritāti ar Ukrainas tautu Krievijas iebrukuma laikā un izrādīt nosodījumu Krievijas valdošajam režīmam. Tomēr sapulce nenotika, un arī teritoriju sargājošie policisti nezina iemeslu, kādēļ tas tā ir.

Turpat netālu pie gara galda tiek izgatavotas ierakumu sveces Ukrainas armijai, izmantojot gofrētu kartonu, konservu bundžas un parafīnu. Gatavās ierakumu sveces tiek saliktas vairākās kastēs, paredzot tās nogādāt Ukrainas karavīriem frontē.

Savukārt zem nojumes ikviens Latvijas iedzīvotājs par ziedojumiem aicināts nogaršot borsču, pieliekot klāt zaļumus vai piekožot klāt kādu maizes gabalu.

Kā ziņots, piektdien aprit gads, kopš Krievija, turpinot jau 2014.gadā sākto agresiju, īstenoja plašu, pilna apmēra militāru iebrukumu Ukrainā. Lai pieminētu šos traģiskos notikumus un paustu atbalstu Ukrainai, visā Latvijā šodien notiek dažādas akcijas un pasākumi.

