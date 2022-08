Saseksas hercogiene, prinča Harija sieva Megana Mārkla

FOTO. Princis Harijs esot zaudējis tēvu, bet pati sevi salīdzina ar Nelsonu Mandelu: Mārklas intervija žurnālam raisa kārtējo sašutumu Ieteikt







Tikko veikalu plauktos pārdošanā parādījies jaunais amerikāņu žurnāla “The Cut” numurs, uz kura vāka šoreiz redzama prinča Harija sieva Megana Mārkla. Viņa šim izdevumam sniegusi arī vērienīgu interviju, kurā, kā jau ierasts, lielākoties pasūdzējusies par dzīvi tajā laikā, kad dzīvojusi britu karaliskajā ģimenē.

Sarunā ar žurnālu viņa pauž – dzīve Lielbritānijā bijusi tik neciešama, ka pāris bijis gatavs braukt praktiski jebkur, lai tikai nepaliktu tur: uz Kanādu, Jaunzēlandi vai Dienvidāfriku – vienalga, kur. “Vienalga, kurp, lai tikai aizbrauktu… Tāpēc, ka mēs ar savu eksistenci izjaucām viņu plānus. Tā kā mēs teicām: “Labi, tad mēs aizejam no šejienes. Ar prieku”,” – intervijā saka Megana.

View this post on Instagram A post shared by The Cut (@thecut)

Vēl viņa minējusi, ka jau agrā bērnībā iemācījusies kādu noteikumu no mammas draudzenes, kura vienmēr esot teikusi, ka tad, kad kāds lūdz padot sāli vai piparus, jārīkojas ir tā. “Viņa man toreiz teica – nekad nepadod vienu bez otra. Tas ir kā Harijs un es. Mēs esam kā sāls un pipari. Mēs vienmēr virzāmies kopā,” – saka Mārkla.

View this post on Instagram A post shared by The Cut (@thecut)

Intervijā viņa arī atcerējusies kādu epizodi, kas viņai devis pārliecību un tas noticis laikā, kad viņas dzīve karaliskajā namā bijusi ļoti saspringta. Tas esot noticis filmas “Karalis Lauva” pirmizrādē 2019.gadā.

“Es tikko biju pasaulē laidusi Ārčiju. Tas bija visai skarbs brīdis manā dzīvē. Man bija bail doties sabiedrībā. Un, lūk, viens no Dienvidāfrikas filmēšanas komandas mani pasauc maliņā. Un uz mani paskatījās un teica: “Man vienkārši ir nepieciešams, lai jūs zinātu: kad jūs apprecējāties ar princi un kļuvāt par daļu no tās ģimenes, mēs priecājāmies, mēs izgājām uz ielas, mēs priecājāmies tāpat kā toreiz, kad Mandela iznāca no cietuma,” – stāsta prinča Harija sieva.

Intervijā viņa arī stāsta: “Harijs man teica: “Es pazaudēju savu tēvu…”.

View this post on Instagram A post shared by The Cut (@thecut)

Tiesa, uzreiz pēc žurnāla iznākšanas Saseksas hercogu pārstāvis situāciju centās glābt, paziņojot, ka Meganas Mārklas citāts ir izrauts no konteksta un nepareizi uzrakstīts.

Patiesībā Megana intervijā esot domājusi “nesaskaņas” ar princi Čārlzu un žurnālists šo frāzi esot neveikli uzrakstījis.

View this post on Instagram A post shared by The Cut (@thecut)

Socvietnēs pēc intervijas iznākšanas vairums nosodījuši 41 gadu veco Meganu Mārklu par viņas “neaiztaisāmo muti”, tāpat cilvēki minējuši, ka visas šīs sūdzības viņi jau ir dzirdējuši skandalozajā intervijā ar Opru Vinfriju. Kāds rakstīja: “Megana, mēs to visu esam jau dzirdējuši. Vai tev pašai nav apnicis sevi žēlot un sabiedrības acīs padarīt par upuri?”. Kāds cits vietnē “Twitter” teica: “Ir nu gan neveiksmīga sieviete – apprec princi, iekārtojas uz dzīvi pilī, bet neviens viņai nav paskaidrojis noteikumus…. Nabadzīte!”. Vēl kāds raksta: “Megana, tu esi ļoti nepatīkams un nepateicīgs cilvēks!”.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.